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04.01.2021 17:00
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по пенсиям, прививкам и соцподдержке. Главное

Текст: Кира Латухина
В первый понедельник года на сайте Кремля появился целый ряд поручений президента России Владимира Путина. Они касаются индексации пенсий работающим пенсионерам, выдачи сертификатов привитым от коронавируса, а также улучшения жизни инвалидов, развития искусственного интеллекта и цифровой трансформации.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

- До февраля правительство представит предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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- Граждане России, которые получили прививку от коронавируса отечественными вакцинами, возможно, смогут получать сертификаты. Вопрос об их выдаче президент поручил рассмотреть до 20 января, как и о международном признании таких документов для выезда из России и въезда в нашу страну, а также пересечения границ иностранных государств.

- До 1 июля кабмин разработает стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления. К сентябрю стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления должны утвердить главы регионов.

- Правительство примет дополнительные меры по повышению информированности граждан о соцвыплатах и совместно с региональными властями будет вести мониторинг мер поддержки.

- Будут внесены поправки по применению телемедицинских технологий и расширению перечня медсправок в электронной форме.

- К новому учебному году будут актуализированы программы высшего образования по специальностям и направлениям, связанным с технологиями искусственного интеллекта. Все образовательные программы вузов будут дополнены разделами по изучению технологий искусственного интеллекта.

- У математики и информатики будет приоритет в школьном учебном плане.

- К маю поручено принять законы, по которым можно вводить экспериментальные режимы в отдельных отраслях для расширения применения технологий искусственного интеллекта.

- Правительство примет меры по стимулированию инвестиций, связанных с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов на основе искусственного интеллекта. В том числе и налоговые.

- Инвалиды-представители творческих профессий получат награды за достижения.

- К февралю будет введен упрощенный порядок первичного освидетельствования для установления инвалидности и изменения программы реабилитации или абилитации (на период ограничительных мер из-за коронавируса).

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
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- Те, кто стал инвалидом в трудоспособном возрасте и кому нужно получить новую профессию, смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное или высшее образование.

- Для людей с нарушением слуха расширят объемы субтитров и сурдоперевода по ТВ, они смогут больше смотреть теленовостей.

- По ТВ будут больше говорить про достижения российских инвалидов в спорте и других общественно значимых сферах.

- Минздрав улучшит условия получения гражданами с нарушением слуха медуслуг в период ограничений в связи коронавирусом.

- Будут разработаны спецпрограммы по доступности для инвалидов объектов спорта и туризма, появятся льготы для них при посещении организаций культуры, а также инклюзивные смены в детских лагерях.

- Кабмин подготовит предложения по рейтингам доступности инфраструктуры для инвалидов.

- Российские производители кресел-колясок с электроприводом и других инновационных средств для инвалидов получат дополнительную поддержку.

Фото: iStock
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- Могут появиться дополнительные требования к банкам для предотвращения финансовых потерь инвалидов, пенсионеров и других социально незащищенных категорий из-за мошенничества. Пенсионеры и инвалиды, возможно, смогут назначать представителей для подтверждения дистанционных операций либо отказа от них, если они подозрительные.

- До июля будут улучшены механизмы квотирования рабочих мест для инвалидов и контроля за их предоставлением. Возможны дополнительные меры поддержки предприятий, принимающих на работу значительно больше инвалидов, чем по квоте.

Власть Работа власти Президент Повышение пенсий Господдержка инвалидов

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