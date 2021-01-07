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Вышел трейлер "Проклятия ведьмы" - хоррора режиссера "Игры престолов"

Новости
    07.01.2021, 14:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Brian Bloody - Der Horrorloge Фото: youtube.com/ Brian Bloody - Der Horrorloge
Фото: youtube.com/ Brian Bloody - Der Horrorloge

На YouTube обнародован трейлер хоррора "Проклятие ведьмы" (The Reckoning), постановщиком и соавтором сценария которого выступил Нил Маршалл. Он известен нам, напомним, как режиссер "Спуска", "Псов-воинов", "Судного дня", "Центуриона", а также эпизодов сериалов "Игра престолов", "Ганнибал", "Мир Дикого Запада". И еще нового "Хеллбоя".

Фото: youtube.com/ Hulu
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Действие ленты развернется во время эпидемии чумы в Лондоне в 1665-м - барышню Эвелин обвиняют в ведьмовстве и заключении пакта с дьяволом. Облыжно - после того, как молодая вдова отвергает притязания ухажера. Вдова огорчена, гневается и проклинает. Далее царит ужас.

В ролях: Шарлотта Кирк ("8 подруг Оушена"), Джо Андерсон ("Ганнибал", "Дивный новый мир"), Стивен Вэддингтон ("Тюдоры", "Сонная Лощина"), Шон Петви ("Элементарно", "Псы-воины"), Йен Уайт ("Игра престолов", "Прометей"), Рик Уорден ("Шерлок", "Рим").

Официальный российский релиз - 5 февраля.

Ранее сообщалось, что про эпидемию чумы в Лондоне снимет сериал создатель "Викингов" Майкл Херст.

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