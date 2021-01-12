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Рубрика: В мире

ФБР предупредило о вооруженных протестах перед инаугурацией

Текст: Максим Макарычев
Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило о возможных вооруженных протестах, планируемых в Вашингтоне и в столицах всех 50 штатов США в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января, сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

Пользователи в поддерживающих Трампа и ультраправых онлайн-сетях призывают к нескольким акциям протеста, включая вооруженные демонстрации по всей стране 17 января и марш в Вашингтоне в день инаугурации.

В Вашингтон приедет вооруженная группа?

ФБР направило в правоохранительные органы информацию о возможных протестах и нападениях на правительственные здания в штатах, начиная с 16 января. В меморандуме Бюро также говорится, что некая вооруженная группа может приехать в Вашингтон и устроить восстание, если конгресс снимет с должности президента Дональда Трампа. Часть информации поступила из социальных сетей, часть из открытых источников, а часть из других источников информации. О меморандуме впервые сообщил телеканал ABC News.

Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
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Хотя в меморандуме обсуждаются возможные угрозы, это не означает, что правоохранительные органы ожидают массовых протестов или столкновений в каждом штате. Например, представитель ФБР в Бостоне сказал, что на данный момент бостонское отделение Бюро не располагает данными, свидетельствующими о каких-либо запланированных вооруженных протестах в его зоне ответственности с 17 по 20 января 2021 года, сообщает NBC News.

Комитет по инаугурации и мэр Вашингтона Мюриэл Баузер попросили американцев не приезжать на инаугурацию нового президента США. Данное событие традиционно привлекает в столицу сотни тысяч человек. В этом году из-за пандемии COVID-19 и опасений нового штурма количество участников церемонии будет резко сокращено с 200 тысяч до трех тысяч человек, уточняет Reuters.

Что касается других мер по защите столицы США, то Национальной гвардии было разрешено отправить в Вашингтон почти 15 тысяч солдат. Начальник департамента национальной гвардии генерал Дэниел Хокансон заявил, что до субботы в Вашингтон прибудут около 10 тысяч военнослужащих, которые помогут обеспечить безопасность, логистику и связь во время приведения Байдена к присяге президента.

Байден не боится присяги на улице

"Я не боюсь приносить присягу на улице", - сказал Байден репортерам, имея в виду традиционную обстановку церемонии приведения к присяге на территории Капитолия. По его словам, критически важно привлечь к ответственности людей, "которые участвовали в подстрекательстве, портили общественное имущество, причинили большой ущерб собственности". Инаугурационный комитет Байдена заявил в понедельник, что темой церемонии 20 января будет "Америка единая". На прошлой неделе Трамп заявил, что не будет присутствовать на церемонии, и Байден поддержал это решение словами "Будет лучше, если он не приедет!",

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
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Служба парков США заявила, что приостановит до 24 января экскурсии к памятнику Вашингтону (так называемый "карандаш"), обелиску в честь первого президента страны. Мэр Вашингтона призвала министерство внутренних дел США отменить разрешения на проведение общественных собраний также до 24 января.

В письме исполняющему обязанности министра внутренней безопасности Чеду Вульфу, обнародованному в воскресенье, Баузер призвала к новому подходу к безопасности после того, что она назвала "беспрецедентным террористическим нападением на прошлой неделе". Баузер попросила Вулфа продлить период проведения специальных мероприятий национальной безопасности с 11 по 24 января. Секретная служба возглавляет операции по обеспечению безопасности на мероприятиях, включая инаугурацию президента, которые считаются национально значимыми.

Вулф дал указания и ушел в отставку

Чед Вулф поручил Секретной службе начать готовиться к инаугурации с 13 января, а не с 19 января, как планировалось ранее. После своего распоряжения он ушел в отставку.
Советники и министры Трампа один за другим уходят в отставку

Он последний чиновник администрации Трампа и один из трех министров, которые подали в отставку после осады Капитолия. Вулф сказал, что покидает должность после того, как несколько судов признали его назначение в качестве исполняющего обязанности министра незаконным.

После того, как министр внутренней безопасности назвал насилие в Капитолии "трагичным и отвратительным", призвав Трампа осудить участвовавших в нем людей, Белый дом объявил, что отзывает его кандидатуру на пост главы Министерства внутренней безопасности. Но он оставался исполняющим обязанности министра.

Ожидается возбуждение сотен дел

Десятки людей были обвинены в насилии при штурме Капитолия, ожидается открытие еще сотен дел. ФБР полагает, что действия протестующих координировали около 20 человек.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Два сотрудника полиции Капитолия в понедельник были отстранены от должности. По словам члена палаты представителей Тима Райана, один из офицеров делал селфи с протестующими, а другой якобы руководил действиями нападавших в шляпе MAGA - сокращенное название предвыборного слогана Трампа ("Сделай Америку снова великой!"). Райан сказал, что еще 10-15 офицеров находятся под следствием.

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