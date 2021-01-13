Двойные выплаты за работу в праздники врачи получат после 15 января

Доплату к заработной плате за работу на новогодних каникулах медицинские работники получат в двойном размере, деньги им начнут перечислять после 15 января. Об этом в среду, 13 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"До 15 января Минздрав предоставит в Фонд социального страхования реестры медорганизаций, а уже с 16 января начнутся повышенные выплаты за работу в праздники", - сказала вице-премьер на совещании у президента с членами правительства. Она также уточнила, что доплата, которая полагается за полный отработанный месяц, будет выплачиваться с 1 февраля.

Доплату за работу с больными коронавирусом врачи получают с ноября прошлого года. За ноябрь и декабрь она начислена почти 1,5 млн медработникам на общую сумму 44,4 млрд рублей. По поручению президента, за работу в новогодние праздники ее размер увеличен вдвое.