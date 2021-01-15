Kia показала тизеры двух новых кроссоверов

Компания Kia провела презентацию новой философии бренда, в рамках которой рассказала об основных приоритетах. Также на мероприятии представили несколько тизеров, в том числе пары новых кроссоверов.

Автомобиль на фоне с красной подсветкой - первая электрическая модель бренда, дизайн которой вдохновлён автомобилями SUV. Она, как и все будущие EV марки (за исключением специализированных транспортных средств), создана на платформе E-GMP. Она же лежит в основе также готовящегося к премьере Ioniq 5 от Hyundai. У электрокаров, скорее всего, будут одинаковые конфигурации.

Премьера новинки состоится в первом квартале 2021 года. К слову, эта модель будет первой в мире, которая получит обновлённый логотип Kia.

На втором тизере, как мы предполагаем, кроссовер, прототип которого уже выехал на тестирование на дороги общественного пользования. Правда, пока в основательном камуфляже. Предполагается, что прообразом для модели послужил концепт Kia Habaniro. Дебют этой новинки может состояться до конца 2021 года.

Что касается стратегии марки, то она направлена на развитие электрической мобильности, причём не только в сегменте "гражданских" машин, ориентированных на массового клиента, но и в сегменте специализированных транспортных средств PBVs - Purpose-Built Vehicles (доставка, каршеринг, организация логистической деятельности). Последние будут создаваться на шасси типа "скейтборд", который предполагает монтаж различных типов кузовов на готовую "тележку" с различной конфигурацией трансмиссии.