Медведев предсказал сохранение холодных отношений с США

"Вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации. В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными. И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики. Но, возможно, Байден вернется к тому, что еще оставалось в нашей совместной повестке, например, к вопросам контроля над вооружениями", - поделился своим мнением Медведев.

По оценкам заместителя председателя Совбеза РФ, непредсказуемость дальнейших действий США на международной арене и "некая токсичность этой страны даже для союзников и партнеров" стала следствием серьезных социальных потрясений. "Россия готова работать с любым президентом США и восстанавливать сотрудничество с Вашингтоном, однако политика избранного президента приведет только к сохранению крайне холодных отношений между странами", - написал Медведев в статье "Америка 2.0. После выборов", опубликованной ТАСС.

Напомним, 7 января конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на недавних президентских выборах. Сторонники действующего президента-республиканца Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия, чтобы помешать этому. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский. Инаугурация Байдена пройдет 20 января в условиях повышенных мер безопасности.