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16.01.2021 08:55
Рубрика: Власть

Медведев предсказал сохранение холодных отношений с США

Текст: Александр Саможнев
Политика избранного президента Джо Байдена приведет к сохранению холодных отношений между странами. Риторика в отношении России всегда была откровенно недружественной. Кроме того, в команду демократа вошли политики, которые придерживаются схожих взглядов и совершенно не заинтересованы в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации. В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными. И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики. Но, возможно, Байден вернется к тому, что еще оставалось в нашей совместной повестке, например, к вопросам контроля над вооружениями", - поделился своим мнением Медведев.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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По оценкам заместителя председателя Совбеза РФ, непредсказуемость дальнейших действий США на международной арене и "некая токсичность этой страны даже для союзников и партнеров" стала следствием серьезных социальных потрясений. "Россия готова работать с любым президентом США и восстанавливать сотрудничество с Вашингтоном, однако политика избранного президента приведет только к сохранению крайне холодных отношений между странами", - написал Медведев в статье "Америка 2.0. После выборов", опубликованной ТАСС.

Напомним, 7 января конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на недавних президентских выборах. Сторонники действующего президента-республиканца Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия, чтобы помешать этому. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский. Инаугурация Байдена пройдет 20 января в условиях повышенных мер безопасности.

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