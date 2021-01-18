Голикова: Переболевшим коронавирусом не нужно торопиться с прививкой

Тем, кто переболел коронавирусом, пока не следует торопиться с прививкой, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве в понедельник, 18 января. Она пояснила, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут снижаться, но это не значит, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память.

"Повторно люди заболевают крайне редко. Это единичные случаи. И об этом свидетельствуют все наши наблюдения", - сказала она.

Вице-премьер также подчеркнула, что вакцинация от коронавируса добровольная и бесплатная. А развернутые объемы производства вакцины позволяют привить от коронавируса 20 млн граждан в ближайшие три месяца. В числе важных условий - отсутствие медицинских противопоказаний, подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, в дальнейшем, благодаря наращиванию объемов производства и увеличению количества прививочных пунктов, вакцинация станет доступнее. И если сегодня россиянам доступна только одна вакцина - "Спутник V", то уже к концу марта их будет три. К этому времени в гражданский оборот будут запущены вакцины "ЭпиВакКорона" Центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова.

Голикова отметила, что перед выпуском в гражданский оборот Росздравнадзор проверяет качество, эффективность и безопасность каждой партии препарата.