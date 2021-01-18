Минздрав: В первую очередь прививаться следует людям старше 55 лет

Новости

Врач рассказал о возможности приема жаропонижающих после вакцинации 15:57
В Петербурге скончался известный архитектор-реставратор Рафаэль Даянов 15:49
Попова: Четверть россиян имеет иммунитет к коронавирусу 15:48
В Челябинске обкатают новый укороченный трамвай 15:46
В Турции найдено тело российского капитана с ранее затонувшего судна 15:40
В Псковской области ребенка из отдаленной деревни будут возить в школу 15:39
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале 15:29
Началась "Неделя памяти" жертв холокоста 15:26
В ВОЗ выразили обеспокоенность малой вакцинацией бедных стран 15:05
Новая "Лига справедливости" будет 4-часовым полнометражным фильмом 15:01
В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Василия Ланового 14:47
Лию Ахеджакову выписали из больницы 14:42
Лавров сообщил, что в легкой форме переболел COVID-19 14:35
Лавров считает Францию и ФРГ причастными к отсутствию прогресса в Донбассе 14:24
В Красноярске впервые осудили предпринимателя за загрязнение воздуха 14:08
В Палестине в этом году могут пройти первые за 15 лет выборы 14:05
Создатель "Дома 2" рассказал, как собирается возродить шоу 14:01
В вузах Минска и Ставрополья откроют совместную магистерскую программу 14:00
В Чувашии экс-полицейский осужден условно за применение электрошокера 13:49
Вышел трейлер триллера с Хабенским "За час до рассвета" 13:48
Жители Башкирии с "антиковидным паспортом" получат льготы в сфере досуга 13:48
Уровень выплат АСВ кредиторам ликвидированных банков достиг рекорда 13:42
В московском метро появились кнопки вызова контролера-кассира 13:38
Продолжение "Последнего богатыря" собрало более 1,8 млрд в прокате 13:27
В Костроме пять человек пострадали из-за обморока водителя автобуса 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 15:43
Рубрика: Общество

Минздрав: В первую очередь прививаться следует людям старше 55 лет

Текст: Светлана Ментюкова
Минздрав рекомендовал прививаться от коронавируса в первую очередь людям старше 55 лет. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Он также отметил, что сдавать тест на коронавирус перед вакцинацией необязательно.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

"С учетом наших данных по заболеванию, наблюдению клинического течения мы рекомендуем в первую очередь для лиц старше 55 лет обратиться за вакцинацией. В связи с тем, что у данной категории лиц возрастных имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные летальные исходы. И эта категория наиболее нуждается сегодня в вакцинальной защите", - подчеркнул министр.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале

Также приоритетами вакцинации, по его словам, должны стать пациенты, имеющие сахарные диабет, артериальную гипертензию, тяжелую ишемическую болезнь сердца и лица, страдающие ожирением.

Михаил Мурашко также напомнил, что лица, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, не проходят на сегодняшний день вакцинацию. "Мы собираем научные данные по этому вопросу и, в скором времени, выработаем рекомендации по длительности сохранения иммунитета", - сообщил он.

Глава Минздрава также назвал основные противопоказания для вакцинации, среди которых особо отметил, тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины, ряд аутоиммунных заболеваний. "Непосредственно (в зависимости от имеющегося у пациента - прим. "РГ") от течения хронического заболевания могут быть, в том числе, врачом приняты решения", - отметил министр.

Фото: РИА Новости
Лавров: Россия открыта к сотрудничеству по вакцине от коронавируса

Михаил Мурашко подчеркнул, что не предусмотрено обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед вакцинацией. "Инструкция не предусматривает вакцинацию детей до 18 лет, беременных женщин и кормящих матерей", - уточнил он.

Иммунитет, рассказал глава медицинского ведомства, формируется с момента первого введения вакцины, в среднем в течение 42 дней, и через три недели после введения второго компонента. "До этого срока человек считается незащищенным от инфекции, поэтому должен продолжать соблюдать те требования по безопасности. Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет имеет смысл, и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета… Так как имеющий иммунитет человек, может после контакта с заболевшим, кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих", - разъяснил глава Минздрава.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением
В ВОЗ выразили обеспокоенность малой вакцинацией бедных стран
За сутки в России подтверждено 22 857 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Турции найдено тело российского капитана с ранее затонувшего судна
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы