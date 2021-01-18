Минздрав: В первую очередь прививаться следует людям старше 55 лет

Минздрав рекомендовал прививаться от коронавируса в первую очередь людям старше 55 лет. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Он также отметил, что сдавать тест на коронавирус перед вакцинацией необязательно.

"С учетом наших данных по заболеванию, наблюдению клинического течения мы рекомендуем в первую очередь для лиц старше 55 лет обратиться за вакцинацией. В связи с тем, что у данной категории лиц возрастных имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные летальные исходы. И эта категория наиболее нуждается сегодня в вакцинальной защите", - подчеркнул министр.

Также приоритетами вакцинации, по его словам, должны стать пациенты, имеющие сахарные диабет, артериальную гипертензию, тяжелую ишемическую болезнь сердца и лица, страдающие ожирением.

Михаил Мурашко также напомнил, что лица, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, не проходят на сегодняшний день вакцинацию. "Мы собираем научные данные по этому вопросу и, в скором времени, выработаем рекомендации по длительности сохранения иммунитета", - сообщил он.

Глава Минздрава также назвал основные противопоказания для вакцинации, среди которых особо отметил, тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины, ряд аутоиммунных заболеваний. "Непосредственно (в зависимости от имеющегося у пациента - прим. "РГ") от течения хронического заболевания могут быть, в том числе, врачом приняты решения", - отметил министр.

Михаил Мурашко подчеркнул, что не предусмотрено обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед вакцинацией. "Инструкция не предусматривает вакцинацию детей до 18 лет, беременных женщин и кормящих матерей", - уточнил он.

Иммунитет, рассказал глава медицинского ведомства, формируется с момента первого введения вакцины, в среднем в течение 42 дней, и через три недели после введения второго компонента. "До этого срока человек считается незащищенным от инфекции, поэтому должен продолжать соблюдать те требования по безопасности. Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет имеет смысл, и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета… Так как имеющий иммунитет человек, может после контакта с заболевшим, кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих", - разъяснил глава Минздрава.