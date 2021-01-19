Мишустин назвал ключевым производство вакцины от COVID-19

Производство вакцины в достаточном объеме - первостепенная сейчас задача, ключевое условие эффективного проведения массовой прививочной кампании, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Чем быстрее будет выработан коллективный иммунитет, тем скорее прекратится распространение инфекции", - подчеркнул он в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Зампредам правительства поручено находиться в постоянном контакте с разработчиками и производителями вакцины, оперативно решать все вопросы.

"Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется", - сказал Мишустин. По его словам, нужно и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов.