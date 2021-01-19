Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом

В январе 2021 года в России отмечается стабилизация эпидемиологического процесса, но распространение коронавирусной инфекции продолжается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Среднесуточый показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил около 16 на 100 тысяч населения, и это равно предыдущей неделе", - отметила она в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Темпы прироста продолжают снижаться. В 83 регионах страны он не превышает 1. Исключение составляют Санкт-Петербург и Республика Крым.

Показатель репродукции в течение первой половины января не превышает 1. В 66 регионах идет стадия стабилизации, в семи - стадия снижения и в 13 - стадия продолжающегося роста, сообщила главный санитарный врач страны.