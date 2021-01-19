Минздрав утвердил правила вакцинации в регионах

Минздрав утвердил правила проведения вакцинации от коронавируса и разослал их в регионы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, перед прививкой не требуется тестирование на антитела. "При подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М", - говорится в сообщении.

Не допускается вакцинация граждан, у которых были контакты с инфицированными коронавирусом в течение последних 14 дней, а также при наличии у них симптомов заболевания. В случае необходимости врачи проведут исследование на носительство вируса человеком методом ПЦР.

Документом регламентируется весь процесс проведения вакцинации, а также приемки и хранения вакцины, которая для препарата "Спутник V" не может быть выше -18°С, следует из его инструкции по медицинскому применению.