Как получить средство технической реабилитации с помощью электронного сертификата

Уже осенью 2021 года граждане с инвалидностью смогут самостоятельно приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата.

Обладатель электронного сертификата сможет выбрать и приобрести, например, инвалидную коляску или протез. Сумма компенсации за покупку будет привязана к его банковской карте "Мир". Обратиться он сможет в любой магазин, в том числе заказать товар в интернете, оплатив его онлайн. Однако потратить бюджетные деньги получится только на то техническое средство, которое предусмотрено индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида, уточнили в минтруде.

Оформить сертификат можно в органах соцзащиты. Граждане также вправе отказаться от него и приобретать средства реабилитации по-старому: забирать их в Фонде социального страхования или покупать на свои деньги, а впоследствии получить компенсацию.

"Ежегодно около 300 тысяч граждан с инвалидностью приобретают технические средства реабилитации самостоятельно. Сейчас законодательством предусмотрено только возмещение затрат. Такая процедура требует отвлечения собственных средств на достаточно длительный период. При внедрении электронного сертификата количество граждан, которые приобретают средства технической реабилитации самостоятельно, увеличится", - полагают в министерстве труда и социальной защиты.

По словам первого замминистра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, к концу 2021 года появится также электронный каталог всех возможных технических средств реабилитации с картинками, описанием, информацией о производителях и точках продаж.

Электронный сертификат станет доступным осенью

Также в дальнейшем можно будет покупать протезы, трости и другие средства реабилитации, сделанные на заказ. К 2023 году по электронному сертификату можно будет приобрести и другие товары - лекарства, медизделия, специализированные продукты лечебного питания.