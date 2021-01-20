Матвиенко: "Ковидные паспорта" в России не нужны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вводить так называемые ковидные паспорта в России не нужно. Стимулы для вакцинации от коронавируса должны быть другими.

"Конечно, никакие ковидные паспорта не нужны", - заявила она журналистам, добавив, что сама эта тема обсуждается в неверном ключе. "Речь шла о том, что ведется регистр вакцинированных. Это правильно: мы должны понимать, сколько населения вакцинировалось, в каких регионах. Это важно для выработки дальнейшей стратегии борьбы с пандемией", - пояснила она.

Если кто-то из граждан захочет получить электронный сертификат о прививке, ему надо предоставить такую возможность, считает Матвиенко, но выдавать какие-то документы и тем более предоставлять преференции привитым не следует. "Нецелесообразно это делать и разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, неправильно", - сказала она.

Что касается перспектив свободно передвигаться по миру при наличии прививки, то никаких таких решений еще не принято, продолжила Валентина Матвиенко. "Надо оставить все эти придумки и не надо дразнить и раздражать людей", - считает она.

Если идея ковидных паспортов призвана увеличить популярность прививок, то "это не та мотивация", продолжила председатель СФ. "Мотивация должна быть одна: убеждать, разъяснять людям с тем, чтобы они добровольно, самостоятельно приняли решение и как можно скорее вакцинировались", - полагает она.

Валентина Матвиенко напомнила, что "наши вакцины прошли проверку, испытания, доказали свою эффективность" и призвала журналистов включиться в информационную работу о целесообразности вакцинации.