Минздрав: Произведено 6,5 млн двухкомпонентных вакцин "Спутник V"

В России произведено более шести миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", до конца февраля все они должны быть отправлены в регионы, следует из презентации, которую представил в среду в Совете Федерации министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Препарат выпускают на шести производственных площадках, всего изготовлено "6,5 млн двухкомпонентных доз с нарастающим итогом". Из них 2,1 млн доз готово к отправке в январе, еще 5,17 млн доз планируется развезти по регионам в феврале. На сегодня вакцинацию проводят 2187 медицинских организаций по всей России.

Михаил Мурашко в ходе "правительственного часа", посвященного готовности системы здравоохранения к новым вызовам, также рассказал о ситуации с лекарствами и других медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом. "Мы сложно и напряженно работали. Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодоление кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19", - сказал он.

На этой неделе правительство выделит дополнительно 2,7 млрд рублей на лекарства для амбулаторных больных коронавирусной инфекцией.