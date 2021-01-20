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20.01.2021 10:06
Рубрика: Общество

Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины

Текст: Александр Проценко
На производстве фармацевтической компании "Р-Фарм", где изготавливают вакцину "Спутник V" от COVID-19 Фото: Сергей Куксин/ РГ На производстве фармацевтической компании "Р-Фарм", где изготавливают вакцину "Спутник V" от COVID-19 Фото: Сергей Куксин/ РГ
На производстве фармацевтической компании "Р-Фарм", где изготавливают вакцину "Спутник V" от COVID-19 Фото: Сергей Куксин/ РГ

Минздрав РФ сообщил о получении пакета документов для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса - от Центра им. Чумакова. Об этом сообщил министр Михаил Мурашко.

Фото: РИА Новости
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Исследования препарата под названием "КовиВак" должны завершиться уже к середине февраля. Вакцина была получена классическим методом, то есть на основе инактивированного вируса. Использование препарата позволит организму лучше распознавать коронавирус и при контакте с ним включать защитные механизмы.

Министр уточнил, что полученные документы направлены на экспертизу, и лишь только после ее окончания будет решаться вопрос государственной регистрации препарата.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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