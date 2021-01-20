Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины

На производстве фармацевтической компании "Р-Фарм", где изготавливают вакцину "Спутник V" от COVID-19 Фото: Сергей Куксин/ РГ

Минздрав РФ сообщил о получении пакета документов для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса - от Центра им. Чумакова. Об этом сообщил министр Михаил Мурашко.

Исследования препарата под названием "КовиВак" должны завершиться уже к середине февраля. Вакцина была получена классическим методом, то есть на основе инактивированного вируса. Использование препарата позволит организму лучше распознавать коронавирус и при контакте с ним включать защитные механизмы.

Министр уточнил, что полученные документы направлены на экспертизу, и лишь только после ее окончания будет решаться вопрос государственной регистрации препарата.