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20.01.2021 10:20
Рубрика: Общество

Московские ТЦ подключились к вакцинации от COVID-19

Текст: Любовь Проценко
В столице начали работать выездные бригады вакцинации от коронавируса в театре "Геликон-опера", фудмолле "ДЕПО", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в торговых центрах "Океания" и "Город". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Чтобы защитить свое здоровье могли максимальное количество жителей столицы, в том числе и те, кто по каким-то причинам не могут посетить поликлинику по месту жительства, мы решили организовать выездные бригады вакцинации в популярных городских локациях. Начиная с сегодняшнего дня сделать прививку можно во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", фудмолле "ДЕПО", театре "Геликон Опера" и в двух торговых центрах. В местах работы мобильных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. Принимают желающих с 10:00 до 21:00. В тот же день, после введения первого компонента вакцины, врач по согласованию с жителем назначит дату и время для второго этапа вакцинации (через 21 день).

В торговых центрах "Океания" и "Город" вакцинация будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она продолжится в торговых центрах "Саларис" и "Л-153". В торговых центрах COLUMBUS и "Калейдоскоп" прививку можно будет сделать с 3 по 9 февраля. В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется, чтобы обеспечивать вакцинацию вторым компонентом.

Занимает процедура около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, в течение последующих 30 минут проводится поствакцинальный осмотр.

График работы выездных бригад опубликован на сайте. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии).

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Пункты вакцинации появятся на базе 42 частных клиник, таких как "Медси", "Европейский медицинский центр", "Инвитро", "Доктор рядом", "Семейный доктор" и других. При это сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только услуг клиники по введению инъекции.

Дополнительная информация размещена в специальном разделе портала mos.ru.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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