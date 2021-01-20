Сколько стоит содержание в доме престарелых

Вместе с качеством жизни растет и ее продолжительность: к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет (16% населения) по сравнению с каждым 11-м в 2019 году (9% населения), прогнозирует Организация Объединенных Наций (ООН). Коснется эта тенденция и России. И если в мире уже есть крупные сети, которые занимаются строительством резиденций для пожилых людей и которые ими управляют, то в нашей стране такого рынка пока нет.

Согласно оценкам властей, в России действуют около 1,6 тыс. пансионатов для пожилых людей, при этом 90% из них - государственные, говорит сооснователь городской резиденции для пожилых "Идиллия" Владимир Погребенко. Большинство существующих негосударственных заведений, по его оценкам, располагаются в Москве и Подмосковье (около 90 объектов), несколько работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В регионах, по мнению эксперта, этот рынок практически не развит: в городах-миллионниках работают по два-три заведения. При этом, по данным Национальной ассоциации участников социального обслуживания (НАСО), потребность в постоянном уходе только в Москве есть у 3,4 млн человек. Ежегодно эта цифра прирастает на 100 тыс. человек, а количество койко-мест в государственных и частных учреждениях для пожилых увеличивается всего на несколько сотен в год.

Как объясняют эксперты рынка, это связано с двумя факторами: во-первых, множество центров для пожилых в России из-за отсутствия лицензирования существуют вне правового поля и не имеют определенного статуса. Деятельность в таких заведениях не регулируется государством, и качество услуг здесь может оказываться ненадлежащее. Те же, кто входит в реестр поставщиков социальных услуг (регистрация в нем гарантирует, что пансионат соответствует определенным государственным стандартам), говорят о том, что заниматься данным бизнесом без поддержки государства просто невыгодно.

Так сколько же стоит размещение и на что обращать внимание при выборе дома престарелых? Разумный и верный уход в регионах в среднем будет стоить от 2 тыс. руб. в день, в Москве - от 4 тыс. руб. в день. Все, что дешевле, - несоблюдение норм, ущемление прав пожилых людей на самостоятельность и недостаточный уход. Лучше выбирать гериатрические центры и дома престарелых, которые входят в реестр, также важно обращать внимание на медицинскую лицензию, говорит генеральный директор Senior Group Алексей Сиднев.

К 2050 году, по прогнозу ООН, каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет (16% населения)

Стоит отметить, что, согласно действующему законодательству, размещение в доме престарелых сегодня в принципе не может быть бесплатным. Тариф для социальных учреждений составляет 75% от среднего дохода постояльца, не имеющего никого на обеспечении, в случае пожилых людей - пенсии.

В сегменте "премиум" гостя ожидает не только пятиразовое питание, но и лечение, и реабилитация с помощью врачей-специалистов. Фото: Photoxpress

По оценкам генерального директора We Know Александра Галицына, в среднем в России размещение в частном учреждении стоит 30 тыс. руб. в месяц, часть этих средств также может компенсироваться в счет пенсии, а недостающая сумма вносится родственником или самим постояльцем - например, за счет сдачи в аренду принадлежащей недвижимости.

3,4 миллиона пожилых людей нуждаются в постоянном уходе только в Москве, ежегодно это число прирастает на 100 тыс. человек

"Попасть даже в частный пансионат могут не только прямые клиенты, но и пожилые люди, которые нуждаются в социальном обслуживании и которым положена субсидия от государства. В Москве оплату их пребывания в пансионате берет на себя город. Никакой разницы в оказываемых услугах для резидентов нет, но государство предоставляет места в конкретных пансионатах по собственному усмотрению и в зависимости от наличия свободных мест", - поясняет Погребенко.

Уход в регионах в среднем будет стоить от 2 тыс. руб. в день, в Москве - от 4 тыс. руб. в день

По словам партнера Cushman&Wakefield Марины Усенко, в стандартном варианте, предусматривающем проживание, полноценное питание (от 3 до 6 приемов пищи в день), организацию досуга, базовый уход с круглосуточным наблюдением медицинским персоналом в стационарном режиме подобной клиники полноформатного частного или государственного комплекса ухода за пожилыми обходится в 3-5 тысяч рублей в сутки (проживание в одноместной палате стоит дороже, чем размещение в многоместных - от 2 и более мест, - палатах).

При этом в сегменте "эконом", где практикуется проживание в многоместных палатах, а количество персонала на одного пациента превышает "норму" в 3-5 специалистов, стоимость суточного проживания варьируется в диапазоне 1,5- 2 тыс. руб. на пациента. В сегменте "премиум" стоимость может превышать 5 тыс. руб. в сутки, однако полная цена пребывания зачастую выше, так как она включает различные дополнительные услуги, в том числе лечение и реабилитацию с помощью врачей-специалистов, занятия с психологами и т.д. Эксперт добавляет, что средний срок пребывания в подобных комплексах разнится и зависит от физической формы пациентов, как правило, срок пребывания пожилых в пансионатах по уходу составляет не менее 2 недель.