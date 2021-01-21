Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V"

Производителю вакцины "Спутник V" удалось обеспечить стабильность препарата при плюсовой температуре. Минздрав России одобрил изменения по условиям хранения и перевозки "Спутник V" при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с экспертами.

"Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V". Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов", - сказал Мурашко (цитата по РИА Новости).

Глава Минздрава уточнил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс 2 - плюс 8 градусов и минус 18 градусов.