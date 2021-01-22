Более 640 тысяч социальных услуг оформили в Москве на горячей линии по COVID

Горячая линия Комплекса социального развития Москвы начала свою работу весной 2020 года. За все это время москвичи позвонили в кол-центр более 1,6 млн раз, им было оказано более 640 тысяч социальных услуг. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Специально для людей, соблюдающих домашний режим, в марте была создана горячая линия по вопросам коронавируса. В один момент к 120 тысячам человек, которые находились на надомном обслуживании, прибавилось еще почти 2 миллиона человек, которые могли позвонить в кол-центр и попросить о помощи в любой момент. Мы смогли перенастроить всю службу помощи на дому, взять дополнительную нагрузку. Каждый день на помощь москвичам выходит 7 тысяч социальных работников. С начала работы на горячей линии было принято более 1,6 миллиона звонков и оформлено более 640 тысяч социальные услуг", - рассказала она.

Операторы кол-центра ответят на основные вопросы о коронавирусе, а также примут заявки на покупку и доставку лекарств, продуктов, твердого топлива, товаров первой необходимости и корма для животных.

Чтобы все заявки выполнялись оперативно, профессионально и безопасно, был создан отдел контроля качества, работающий по принципу исходящего звонка. После того, как социальный работник выполнил заявку, оператор кол-центра связывается с получателем услуги и уточняет, соблюдались ли меры предосторожности, был ли социальный помощник в маске и перчатках, дистанционно ли передал товары. Сейчас 97% жителей столицы довольны качеством работы горячей линии и социальных работников.

С 23 марта по 26 июня на горячую линию поступило почти 1,3 млн звонков, было оформлено более 500 тысяч социальных услуг, большую часть из которых составила покупка и доставка продуктов. Также на линии можно получить консультацию психолога.

Осенью ситуация немного изменилась. После дачного лета многие горожане остались соблюдать режим самоизоляции за городом. Поэтому сейчас наиболее востребованной социальной услугой стала доставка твердого топлива по льготным ценам. На втором и третьем месте по частоте обращений - доставка льготных лекарств и продуктов. Всего за период с 26 сентября по 31 декабря было оформлено более 130 тысяч социальных услуг.

Чаще всего на горячую линию поступают звонки от жителей юга столицы (более 15 тысяч оформленных услуг). На втором и третьем местах по количеству оформленных услуг - САО (более 14 тысяч), ЗАО и СВАО (более 13 тысяч). Немного реже на горячую линию обращаются жители Восточного округа столицы (более 12 тысяч оформленных услуг).

Во время новогодних каникул социальные работники ни на день не переставали выполнять заявки, поступающие на горячую линию. Москвичи старшего поколения, люди с хроническими заболеваниями и горожане с подтвержденным диагнозом Covid-19 продолжали в полном объеме получать все необходимые социальные услуги. Всего за время праздников были обработаны заявки на получение почти 4,5 тысяч социальных услуг. Наибольшим спросом среди москвичей пользовалась доставка льготных лекарственных препаратов, а также покупка и доставка продуктов питания.

Горячая линия Комплекса социального развития работает по телефону 8(495)870-45-09 ежедневно с 08:00 до 21:00.