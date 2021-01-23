Академик Фортов в "РГ": Правоту его слов подтвердило время

Через две недели, 8 февраля, в России дадут официальный старт Году науки и технологий. В университетах и НИИ сейчас готовят предложения в общий календарь, сверяют цели и пытаются найти новый алгоритм взаимодействия в поисковых исследованиях и научно-образовательной сфере.

Важный повод поговорить о науке и людях, которые ей преданно служили, есть и сегодня. 23 января 2021 года исполняется 75 лет со дня рождения Владимира Евгеньевича Фортова - ученого-физика с мировой известностью, организатора фундаментальных и поисковых исследований в СССР и России, президента Российской академии наук в 2013 - 2017 годах, автора и большого друга "Российской газеты".

Ни я, ни мои коллеги не помнят случая, чтобы академик Фортов не ответил на телефонный звонок или отказал в комментарии. Пусть не в ту же минуту, но обязательно перезвонит. Даже когда был плотно занят или находился в отъезде, этой двухсторонней связи не прерывал - видимо, она была важна не только нам, но и ему тоже.

В начале ноября 2020-го он поздравлял со страниц "РГ" своего коллегу и товарища академика Юрия Соломонова с 75-летием. И был исполнен надежд в январе 2021-го отметить свои семьдесят пять. Но вмешался ковид, и 29 ноября Владимира Фортова не стало. С нами остались его научные труды, созданный им Институт теплофизики экстремальных состояний, плеяда учеников, а в памяти - его обаятельная улыбка, темперамент первопроходца, крепкая во всех смыслах рука.

И еще - три десятка интервью, статей, комментариев в "Российской газете" по разным, но всегда актуальным поводам. Прежде такого не делал, а сейчас словно само пришло. Поднял, перечитал сказанное и написанное в разные годы Владимиром Фортовым или с его слов опубликованное в "Российской газете" и еще острее понял, насколько точен и глубок он был в своих оценках и прогнозах.

Президент РАН Владимир Фортов (крайний справа) на заседании правительства. Фото: Из архива семьи В.Е. Фортова

Всерьез повернуть бизнес к науке могут налоговые льготы

2005, февраль

Владимир Фортов. Ученым говорят: во всем виновата академия наук. У нее, видите ли, нет идей, которые бы вывели страну на рынок высоких технологий. Но почему наши "плохие" идеи буквально рвут на Западе, а здесь они никому не нужны? Об этом говорить никто не желает.

Более того, чиновники все упорнее продвигают мысль, что починить цепочку обязана именно академия наук. Мол, вы свои идеи сами и тащите до производителя. Мало того - заставьте его покупать ваши разработки. Это нонсенс. Академия никогда не уклонялась от прикладных работ, но все же создана она для другого - генерации знаний…

В конце прошлого века американцы назвали свое самое главное достижение. Как вы думаете, что? Полет на Луну? Освоение ядерной энергии? Персональный компьютер? Ничего подобного. Национальную инновационную систему! А сейчас уже во всех передовых странах создан этакий "пылесос", который стимулирует производителей высасывать со всего мира новые идеи, перемалывать их и превращать в конечный продукт для нас с вами.

И самое обидное, что все, в общем-то, просто. В рыночной системе у государства есть только один способ, чтобы заинтересовать бизнес гоняться за научными разработками: налоговые стимулы. Скажем, если корейская фирма вложила в науку сто рублей, то с налога на прибыль ей списывают 300! Так же действуют и другие юго-восточные "тигры". Туда ринулись фирмы со всего мира, организовав исследовательские центры. Сейчас они заполонили мир своими танкерами, электроникой, автомобилями.

А что наши финансисты? Они насмерть стоят против всяческих налоговых льгот. Более того - заявляют, что готовы вкладывать в науку кругленькие суммы, но только предоставьте проекты-"верняки", которые точно дадут отдачу. Все перевернуто с ног на голову. Не дело Минфина и Минэкономики собирать научные проекты. От них ждут законы, которые стимулируют не одно и не два, а тысячи предприятий искать новые разработки, заниматься высокими технологиями.

Есть такой анекдот: пьяный ирландец ищет под фонарем деньги. Его спрашивают, ты здесь потерял? Нет. А почему здесь ищешь? Светло! Вот и наши чиновники, мне кажется, не там ищут пути для перехода к экономике знаний.

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С министром образования и науки РФ (2012-2016) Дмитрием Ливановым. Фото: Из архива семьи В.Е. Фортова

У подлинной науки не было, нет и не будет границ

2006, сентябрь

Владимир Фортов. Плазма - самое распространенное состояние вещества в природе. Она образует 95 процентов так называемой видимой материи. Из сильно сжатой плазмы состоят Солнце и звезды, а также планеты-гиганты и экзопланеты. Должен сказать, что плазменная наука сегодня переживает своего рода ренессанс. Причем в двух различных областях.

Первая - это термояд. Овладение управляемой термоядерной реакцией то ли с магнитным, то ли с инерционным удержанием плазмы навсегда снимет энергетическую проблему. А вторая область - это так называемая низкотемпературная плазма. Она имеет большое практическое применение в источниках света, плазменных телевизорах, в установках микроэлектроники. Объем продаж здесь на уровне миллиардов долларов в год.

Нас интересует сжатая или, как ее еще называют, неидеальная плазма. Именно сжатая плазма является основным состоянием вещества, в котором существует видимая материя. А неидеальной ее называют потому, что частицы в такой плазме взаимодействуют между собой очень сильно. На эту трудную в научном плане проблему обратил внимание еще Макс Планк, когда работал над квантовой механикой. Так вот одну из задач, поставленную Планком, нам удалось решить в кооперации с учеными тогда еще Германской Демократической Республики. Мы не просто переписывались и время от времени наносили визиты вежливости - мы эффективно друг друга дополняли в работе.

В частности, задались целью исследовать металлы в их критическом состоянии. Дело в том, что между жидким и газообразным состоянием вещества существует критическая точка. Так вот критическая точка для большинства металлов, а это 80 процентов всех элементов периодической системы, до сих пор не измерена. Между тем критическое состояние - самое интересное, здесь исчезает граница между газом и жидкостью. Высокотемпературное испарение металлов происходит непосредственно в плазменное состояние, минуя нейтральный газ. На необходимость изучения этого состояния указывали еще в 1942 году академик Л.Д. Ландау и Я.Б. Зельдович. Ими были предсказаны интересные новые плазменные переходы. А мы, похоже, недавно увидели на это экспериментальные указания.

В Марбурге такие исследования ведутся под руководством профессора Хенфеля. Они свои опыты делали в статических условиях, то есть брали печку и грели жидкий металл. Подобным образом удается исследовать только три легкокипящих металла - ртуть, цезий и калий. Для других металлов нужны совершенно другая температура и давление - на порядок выше.

В Институте проблем химической физики и в Институте теплофизики экстремальных состояний требуемые условия получают взрывом. Для этого у нас есть специальные казематы и стальные камеры, где при необходимости можем взорвать до тонны ВВ. Это быстропротекающие процессы, но и в них мы научились проводить требуемые измерения и получать новые научные результаты. Мы здесь удачно друг друга дополняем. У нас нет противоречий. Мы не выясняем отношений между собой на извечную тему, кто и что сделал первым...

Напротив - организовали Российско-германский институт по неидеальной плазме. Он облегчил подготовку и проведение совместных экспериментов. Когда мы говорим, что этот институт принадлежит одновременно Российской академии наук и Германскому научному обществу имени Макса Планка, многие организационные вопросы решаются меньшей кровью. Надеюсь, будет и дальше помогать в преодолении бюрократических барьеров, а их, начиная от таможни, громадное количество - даже не хочется перечислять. Совместный институт позволяет организовать по-настоящему живую работу - это обмен аппаратурой, обмен людьми, установками. Ведь границы между государствами не должны служить помехой для настоящей науки.

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Выступление с лекцией в Королевской академии наук Испании. Фото: Из архива семьи В.Е. Фортова

Почему Петр Капица просил у Сталина не денег, а уважения?

2007, январь

Владимир Фортов. Стоит прочитать ставшие недавно известными письма Петра Капицы к Сталину. Как вы думаете, что просил выдающийся ученый? Нет, не деньги. Просил простую вещь: относитесь к ученым с уважением. И тогда вы построите научную систему, которая будет работать хитрым образом, экономя большие средства. Вождь и его команда прислушались к этому совету, а страна здорово выиграла. Ученый в СССР поднялся в глазах общества на одну из самых верхних ступеней, в науку пошли лучшие умы страны. Престиж оказался мощным экономическим фактором. Ведь мы тратили на исследования в десять раз меньше, чем американцы, но вели работы по всему фронту науки. И получали результаты мирового уровня.

А что сегодня? Вот утром смотрю телевизор, там актер рассказывает, как будет встречать Новый год, какой будет есть салат и т.д. Но о том, что в этот же день юбилей у одного из известных наших ученых, нигде никто не сказал ни слова.

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Вице-президент РАН Николай Лаверов и академик Владимир Фортов в разные годы возглавляли ГКНТ и понимали друг друга с полуслова. Фото: Из архива семьи В.Е. Фортова

Чему поклоняемся и по какой системе живем - Птоломея или Коперника?

2008, май

Владимир Фортов. Чтобы решать новые масштабные задачи, РАН необходимы энергичные преобразования. В центре всей академической системы должен находиться сильный, творческий ученый, тот, кто реально делает науку, а не администраторы и бюрократы, забывшие, когда они в последний раз написали научную статью или сделали доклад. У нас же нередко все наоборот. Это напоминает систему Птоломея, который в центр поместил Землю, а вокруг нее вращалось Солнце. Так вот, Солнцем должен быть активно работающий ученый - талант, а все остальные должны "вращаться" вокруг него, помогая, а не мешая творить.

Несмотря на постоянные разговоры и попытки решения, молодежная проблема является наиболее тяжелой, я бы сказал "вечнозеленой", в нашей академии. Ведь только 14 процентов сотрудников РАН находятся в возрасте 30-35 лет, а более 50 процентов - за 50 лет. Здесь мы явные рекордсмены! Одна из главных причин, отторгающая молодежь от науки, - нищенская зарплата. Она должна быть кратно повышена, как и доплаты за научные степени.

Сегодня молодые научные сотрудники в большинстве своем не видят перспективы профессионального и карьерного роста. Ведь у нас научно-административные посты люди занимают десятилетиями. Вступающий в науку молодой человек должен видеть перед собой ясную перспективу профессионального и материального роста, а не нищенские условия работы и жизни его учителя.

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С главой ФАНО Михаилом Котюковым. Фото: Из архива семьи В.Е. Фортова

Научный грант не должен быть предметом спекуляций или кумовства

2009, февраль

Владимир Фортов. Ситуация с распределением грантов президиума РАН пока до конца не отработана. Прежде всего должно неукоснительно соблюдаться требование: члены научных советов, которые распределяют гранты, ни в коем случае сами не могут принимать участие в конкурсе. Научный совет по программам президиума устроен именно таким образом. А если какой-то "начальник" получает по три-четыре гранта... это, наверное, повод для серьезного анализа ситуации.

И, конечно, экспертиза заявленных на конкурс проектов должна быть независимой. Поэтому, когда я возглавлял Российский фонд фундаментальных исследований, мы сразу договорились: директора институтов не имеют права работать в экспертных советах. Ведь они невольно начнут лоббировать проекты своих сотрудников, а значит, будут необъективными.

Теперь о том, надо ли отправлять отзывы тем ученым, кому в гранте отказано? Я давно участвую в международных конкурсах в разных странах и знаю правила игры. Вам обязательно пришлют краткое мотивированное объяснение, почему ваш проект отклонен. А дальше предусмотрена жесткая процедура. Если вы не согласны с полученным заключением, можете подавать апелляцию. Причем тот специалист в научном совете, который вел ваш проект, автоматически отстраняется и назначается новый. Он вправе послать проект другим экспертам.

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По выражению академика Владимира Захарова, только Фортов мог "пробудить Академию наук от спячки". Фото: Из архива семьи В.Е. Фортова

Поспешные реформы ВАК принесут волну халтурных диссертаций

2012, февраль

Владимир Фортов, Сергей Капица. Наука не может оцениваться малограмотными профанами, не может оцениваться снизу. Но наука не может оцениваться и сверху. Тогда она проституируется и вырождается, превращаясь в средство удовлетворения политических, социальных и честолюбивых амбиций власть имущих. В результате наука как таковая исчезает.

В мире давно принято, что наука должна оцениваться людьми науки, оцениваться равными. В этом состоит принцип peer review, что в переводе означает - суждение равными, оценка равными, суд равными.

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Выпускников Физтеха Сергея Капицу и Владимира Фортова считали своими и в МГУ. Фото: Александр Емельяненков/ РГ

Патон нам друг - и эта истина других даров дороже

2014, март

Владимир Фортов. Мы выступаем за самые широкие научные контакты, потому что это одно из основных достижений последних двадцати лет. Наряду с сильным негативом, ударившим по РАН (ее финансирование было тогда сокращено в 20-30 раз!), ученые получили свободу научного общения со своими зарубежными коллегами, мы стали более открытыми. Сегодня поездка на зарубежную научную конференцию уже давно не воспринимается подарком судьбы, как это было в советские времена. Если санкции коснутся международных научных контактов, это будет шагом назад. При этом надо понимать, что это нанесет вред и нашим зарубежным коллегам, так как хорошо известно, что международное сотрудничество - дорога с двусторонним движением.

Мы присутствуем в политике в той части, которая касается проведения научных исследований. Но политические пристрастия в РАН остаются при каждом человеке персонально, ведь мы не политическая организация.

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Закон о реформе РАН - это не про науку, а про собственность

2014, март

Владимир Фортов. Человечество не изобрело рецепт создания универсальной инновационной системы. Инновационная система Южной Кореи радикально отличается от американской. Американская отличается от немецкой. То есть вы не можете просто взять лекала и по ним выстроить эту систему. Чтобы ее создать, люди, которые отвечают в стране за науку и инновации, должны озаботиться этим. А не тем, сколько академия сдает помещений в аренду.

Отвечу, сколько сдавали: семь процентов. Это что - проблема для науки в России, для Академии наук?! Я говорил, когда это все возникло: да забирайте эти помещения. Забирайте и радуйтесь. В ответ начались "подкопы" под академию и поиски компромата. Чего только не показывали на ТВ - все смотрели, но не все верили. В результате рейтинг академии пошел вверх, а не вниз. Людей ведь трудно обмануть "заказухой"...

Закон о реформе РАН - это закон не про науку, а про собственность. А большинству ученых, по-настоящему увлеченных наукой, нет дела до этой самой собственности. Возможность спокойно заниматься своим любимым делом им гораздо дороже.

Недвижимость, какие-то земельные дела - нас словно пытаются вернуть в систему Птолемея, хотя Коперником давно доказано иное. Не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот. Не на собственнике надо концентрировать усилия и все внимание, а на ученом - он в этой системе главный.

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На прямые вопросы - прямые ответы. Фото: Александр Емельяненков/ РГ

Бюрократия против ученого: счет пошел не в нашу пользу

2014, март

Владимир Фортов. Наши идеи, наши технологии и установки находят спрос и поддержку за рубежом, а у себя дома оказываются не нужны. Я это говорю так уверенно, потому что несколько подобных проектов сам веду. В одном из них участвовали Франция, Германия, Япония и мы. И я наблюдал, как одна и та же плазменная установка для медицинских целей, которую мы придумали, быстро внедрялась за границей, а у нас не вызывала интереса.

Одна из причин - непомерно разросшаяся российская бюрократия. Она превратилась в агрессивную систему, блокирующую все новое и прогрессивное. Хотя, казалось бы, при отстроенной сейчас вертикали власти, которая успешно удерживает страну от распада, есть все возможности и рычаги эту бюрократию осадить.

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Десант президиума РАН высадился в Уфе. Фото: Из архива семьи В.Е. Фортова

Науке в Крыму мы подставим плечо, а узлы развяжем

2014, апрель

Владимир Фортов. Как только было объявлено о независимости Республики Крым, финансирование из Киева сразу прекратилось. Причем заблокированы счета институтов, на которых находились не только бюджетные деньги, но и те средства, что ученые получали по грантам, хоздоговорам и соглашениям в рамках международного сотрудничества.

Еще один чувствительный момент заключается в том, что украинские коллеги были плотно вовлечены в европейские научные фонды, в программы совместных исследований. Тут они интегрированы больше, чем мы в России. И, разумеется, здесь более уязвимы. Скажем, институт ведет исследования по рамочной программе ЕС. Деньги переводятся в некий банк, а его головной офис в Киеве, и деньги эти замораживают. Что дальше делать?

Я сообщил о решении президиума РАН создать на полуострове научный центр. Это позволит объединиться и даст прямой выход на РАН примерно 30 научным учреждениям, которые до этого имели разную принадлежность. Какие-то входили в Национальную академию наук Украины, какие-то - в медицинскую, другие - в аграрную академию наук Украины. Задача - сделать так, чтобы теперь они работали все вместе.

Тут еще много политических вопросов. Но позиция российской стороны ясна и открыта - максимально широкое сотрудничество. Мы стремимся сделать так, чтобы ученые ничего не потеряли, чтобы наука не пострадала. Я и мои коллеги настроены на максимально широкое и доброжелательное сотрудничество с Академией наук Украины. Ведь связи у нас очень прочные и многолетние. Мы никогда не делили науку на украинскую и русскую… Куда важнее, на мой взгляд, позаботиться о том, чтобы наши коллеги в Крыму имели возможность продуктивно работать, получать важные научные результаты и не испытывать при этом материальных проблем.

Актуальных задач для совместной практической работы в Крыму множество. Но энергетика, наряду с обеспечением полуострова пресной водой, уже стала предметом углубленного научного анализа.

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С российскими космонавтами - участниками эксперимента "Плазменный кристалл" на станции "Мир" и МКС. Фото: Из архива семьи В.Е. Фортова

Эксперимент на орбите показал, каких высот может достигать наука

2015, октябрь

Владимир Фортов. Плазма - самое неупорядоченное из всех известных нам состояний вещества. Однако при определенных условиях ее можно заморозить, сделать кристаллической. Первый плазменный кристалл был получен около 20 лет назад на Земле - в Германии. Но в плазменных кристаллах содержатся частицы размером несколько десятков микрон, поэтому гравитация сильно искажает их свойства. Вот и возникла идея - выполнить эксперименты на борту МКС. Это именно та ситуация, когда без космоса, без невесомости обойтись нельзя.

Теперь мы наглядно, в реальном масштабе, можем изучать свойства кристаллов, их плавление, расширение, колебания, - все то, что раньше исследовалось только косвенно. В итоге на МКС были проверены очень многие теоремы и законы физики твердого тела. И это фундаментальное направление у нас в России находится на мировом уровне.

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Конструкторам и академикам стоит держаться вместе

2015, ноябрь

Владимир Фортов. Сегодня нашей науке и нашей промышленности, как никогда прежде, нужны профессионалы. Кризисные явления, мы видим, постепенно уходят. Ситуация, если брать страну в целом, выправляется. И очень важно, чтобы на первый план выдвигались люди, которые не только хорошо ориентируются в дензнаках, но являются профессионалами своего дела. Если говорить о Юрии Соломонове, как генеральном конструкторе ракетных систем на твердом топливе, то он всю эту сложнейшую отрасль отлично знает и держит в руках, смог сохранить научно-производственную кооперацию и обеспечить ее развитие. Что немаловажно - умеет отстаивать свою точку зрения.

Да, резкий. Но взвешенный. Для него главное - дело. Именно это прежде всего и было оценено в нашем отделении механики, машиностроения, энергетики и процессов управления, когда Юрия Соломонова выдвинули в члены Академии.

Он пользуется большим авторитетом, как ученый и выдающийся конструктор. Никогда не отмалчивается, выступает по острым вопросам и не боится такие вопросы ставить. Но главное - решает, берет ответственность на себя. Это качество, которое необходимо многим. Поэтому и был избран в действительные члены Академии по нашему отделению с большим перевесом голосов. Было много выступлений в его поддержку, в том числе и я поддерживал. Считал тогда и сейчас считаю, что мы правильно сделали. Нет ни малейших сомнений в правильности такого выбора.

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Зкспедицию "Миры на Байкале" Владимир Фортов поддержал личным участием, что стало для ученого нормой жизни. Фото: Из архива семьи В.Е. Фортова

Вместо заключения

У руля Российской академии наук физик-экспериментатор Владимир Фортов оказался в самый драматичный, переломный момент ее почти 300-летней истории. Ни войны, ни политических потрясений или стихийных катаклизмов в эти годы не наблюдалось, но все 1008 академических НИИ перешли в прямое - организационное и финансовое - подчинение специально образованного Федерального агентства научных организаций, а с 2017 года оказались на балансе воссозданного в новых условиях Министерства образования и науки РФ.

А Российская академия наук, точнее ее руководство, избираемое на Общем собрании РАН, и урезанный центральный аппарат, лишились всех управленческих полномочий и главного права - распределять финансовые ресурсы, выделяемые из государственного бюджета на фундаментальную науку. И стали всего лишь одним из многих тысяч ФГБУ - федеральных государственных бюджетных учреждений, причем без возможности самостоятельного ведения научных исследований, но с правом и обязанностью заниматься экспертизой того, как такие исследование ведут другие.

"Уже почти год президиум Академии наук работает в режиме пожарной команды, - констатировал Владимир Фортов на "Деловом завтраке" в редакции "РГ". - Такого разворота на 180 градусов не было за всю историю академической науки не только в нашей стране, но, пожалуй, и в мире. Ни разу не было такого, чтобы отбирали и разом переводили куда-то все научные институты. Мы в состоянии перманентного форс-мажора…".

Это был взгляд изнутри. Взгляд или, может быть, уже только вздох. А что видели мы - снаружи?

Рядом с академиком Фортовым было комфортно и космонавтам, и журналистам. Таким его и запомним. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Две тысячи членов объединенной РАН - академиков и членкоров, работающих в своих НИИ и лабораториях, каких-то кардинальных перемен не почувствовали. Скорее даже напротив: бывших членов Российской академии медицинских наук (РАМН) и Российской сельхозакадемии (РСХА) уравняли во всех правах с коллегами, что состояли в РАН. Теперь уже всем академикам назначили ежемесячную стипендию 100 тысяч рублей, членам-корреспондентам - 50 тысяч. В этом жесте со стороны государства ясно угадывалось, как минимум, два знака.

Первый - подчеркнутое уважение к сединам и всему, что реально сделано старейшинами российской академической науки.

Второй - некий аванс тем, кто в годах помоложе и должен сознавать, что страна с надеждой смотрит на своих ученых, наделенных правом состоять в Российской академии наук.