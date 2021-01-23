Роспотребнадзор: Экспресс-тесты на COVID-19 нужно перепроверять

Быстрые антигенные тесты на коронавирус не могут полностью заменить методы молекулярной диагностики (ПЦР), сообщили "Российской газете" в Роспотребнадзоре. В ведомстве считают, что экспресс-исследование подходит для проведения скрининговой диагностики, когда результаты важны "здесь и сейчас". В дальнейшем их нужно перепроверять.

"Экспресс-тесты выявляют вирусные антигены - белки, которые входят в состав вируса и распознаются иммунной системой. Их отсутствие, действительно, подтверждает то, что человек не болеет. Но результат актуален лишь на момент сдачи анализа, потому что вирусные антигены появляются не сразу после инфицирования", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Как пояснила эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, плюсы быстрых тестов в том, что обнаружить инфекцию с помощью них можно уже через 10-30 минут. Их применение не требует специальной подготовки медицинского персонала и специального оборудования. А делать такие тесты можно прямо в кабинете врача или у постели больного.

"Такие тесты проводятся и достаточно широко в нашей стране. Эти исследования не только признаются, но и включены в методические рекомендации,- сказала она, - Однако поскольку они обладает достаточно низкой чувствительностью и специфичностью, основным методом диагностики остается ПЦР"

Ранее использование антигенных экспресс-тестов одобрили лидеры стран Евросоюза. Решение должно облегчить трансграничные перемещения.