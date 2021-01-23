В России смогут быстро определять концентрацию коронавируса в организме

Регистрацию в Росздравнадзоре проходит тест-система для измерения вирусной нагрузки, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в субботу, 23 января. Вирусная нагрузка определяется концентрацией вируса, как правило, в плазме крови. Чем она выше, тем тяжелее болеет человек и больше шансов от него заразиться.

"Новая ПЦР-система позволит определить уровень вирусной нагрузки. Сейчас она находится на регистрации в Роспотребнадзоре". - сказала вице-премьер.

Она также показала наборы для измерения поствакцинального иммунитета. Сегодня они есть у центра "Гамалеи" и центра "Вектор", вакцины которых уже доступны для населения​​​.

"Да, это тесты следующего поколения. Их разработка стала возможна, потому что мы получили более обширный спектр информации о коронавирусе, его мутации и том, что вообще может с ним происходить", - говорит Голикова.