Фонд социального страхования получит почти 69 млрд рублей

Фонд социального страхования получит от правительства почти 69 миллиардов рублей для устойчивости своего бюджета, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме", - указал глава кабмина на заседании. По его словам, из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда выросла.

Работа Фонда социального страхования приобретает важное значение в связи с постепенным переводом пособий на беззаявительный принцип. "Получение услуг, пособий и документов должно быть простым и удобным", - подчеркнул Мишустин новый характер взаимоотношений граждан и органов власти. На этой неделе, напомнил он, Госдума приняла в первом чтении разработанный правительством законопроект, который меняет порядок выплаты различных пособий, в том числе по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Они будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

- Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат, то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил, - сказал премьер.