Владимир Путин обсудил с правительством поддержку граждан после пандемии

Президент одобрил предложения минтруда по новым мерам поддержки занятости, в частности программу субсидирования найма и расширение переобучения. Для трудоустройства безработных работодатели получат субсидии в размере трех МРОТ. Пандемия постепенно отступает, а производство вакцины от коронавируса в стране идет с опережением графика, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое в четверг прошло в режиме видеоконференции. Основным вопросом встречи стало повышение эффективности реализации мер соцподдержки отдельных категорий граждан.

Пандемия не получит паспорт

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. "Планы здесь большие", - объявил Владимир Путин. Промышленность работает с опережением графика по выпуску вакцин. Прививки от гриппа получили 68 млн граждан, и нужно выйти примерно на такие же показатели и по вопросу борьбы с коронавирусом, поставил задачу президент.

"По оценкам ученых, мы должны сформировать коллективный иммунитет у 60 процентов граждан нашей страны, за исключением тех, кто в возрасте до 18 лет, и тех, кто переболел. По факту цифра будет больше", - заверила вице-премьер Татьяна Голикова. Вакцинация нужна, чтобы прервать распространение коронавируса и добиться меньшего количества заболевших, объяснила она.

В России вакцинация бесплатная и добровольная, подчеркнула Голикова. "Мы отслеживаем каждый этап, видим данные по каждому региону фактически в режиме реального времени", - заявила она. Налажен масштабный выпуск "Спутника V", начато производство "ЭпиВакКороны", масштабирование которого будет достигнуто к концу февраля. Регистрация вакцины "КовиВак" ожидается в середине февраля, а первый выпуск - в конце марта, сообщила вице-премьер.

Голикова назвала недопустимым сейчас вводить дополнительные паспорта или какие-то еще документы для вакцинированных от коронавируса, кроме уже существующих сертификатов для привитых от любых болезней, не только от коронавируса. "Хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством", - заявила она. По словам Голиковой, введение иных документов, кроме сертификата, вызовет раздражение граждан. Они в таком случае воспринимают вакцинацию как принудительный процесс, пояснила вице-премьер. А это недопустимо, подчеркнула она.

Между тем ВОЗ, по ее словам, приступила к формированию требований к международному цифровому сертификату вакцинации, и первые рекомендации ожидаются в конце первого квартала этого года. Организация пригласила РФ к активному участию в этой работе.

Действия, предпринятые в нашей стране по борьбе с угрозой коронавируса, дают положительные результаты, заявил президент. "Пандемия действительно постепенно отступает", - констатировал он. Количество выздоровевших устойчиво больше, чем тех, кто заболел. На 100 тысяч населения в России примерно 12 человек заболевших. "Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах", - сравнил он.

"Но расслабляться преждевременно", - подчеркнул Путин. Нужно соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного фонда и необходимых средств для борьбы с коронавирусом. То же самое касается транспорта. "Мы должны действовать очень аккуратно, помогая и гражданам, и экономике", - отметил президент и попросил по-прежнему работать слаженно и на федеральном, и на региональном уровне, сопоставляя все действия с уровнем угроз.

Владимир Путин потребовал продолжить слаженную борьбу с пандемией на всех уровнях. Фото: РИА Новости

Меры прямого действия: соцконтракт и субсидии

О дополнительных мерах поддержки рынка труда доложил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Ситуация постепенно стабилизируется, по предварительным данным Росстата, в декабре уровень безработицы продолжил снижение и составил 5,9 процента. Пиковое значение было в августе 2020 года - 6,4 процента. "За это время в абсолютных цифрах численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн человек", - привел данные он. На сегодня состоят на учете порядка 2 млн 560 тысяч человек. Этот показатель был максимальным в сентябре и превышал значение 3,7 млн.

Причины снижения численности безработных - и ослабление ограничительных мер, и адаптация организаций к изменяющейся эпидситуации, и эффект от инструментов финансовой поддержки - льготные кредиты, снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса, налоговые каникулы для пострадавших отраслей, сказал министр. Влияют и принятые меры по содействию занятости. В частности, речь об успешном трудоустройстве граждан после переобучения.

Цель - до конца года восстановить занятость до допандемических показателей. Для этого надо трудоустроить как минимум еще миллион граждан. В региональных программах заложен почти 21 млрд рублей на эти меры.

В рамках социального контракта предусмотрено комплексное решение вопросов трудоустройства для малообеспеченных. Такую помощь получат свыше 60 тысяч человек.

Благодаря программе переобучения в рамках нацпроекта "Демография" дополнительно востребованные на региональном рынке труда профессии и навыки смогут получить не менее 115 тысяч человек. Минтруд хочет расширить программу. Наибольшие трудности в поиске работы испытывают граждане без профессионального образования. Предлагаются дополнительные мероприятия по переподготовке, набор программ будет формироваться четко под запрос рынка труда. Это позволит дополнительно подготовить 54 тысячи человек.

Также Котяков предложил ввести новые меры по субсидированию найма - выделять работодателю субсидию в размере трех МРОТ при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Организация получит первый платеж через месяц после трудоустройства безработного. Второй МРОТ через три месяца и третий еще через три. Программа позволит трудоустроить свыше 220 тысяч человек и станет одной из самых емких федеральных мер прямого действия.

Минтруд предлагает расширить программу переобучения россиян и ввести субсидирование найма

Приоритетная задача центров занятости - помочь стать участниками этой программы наиболее уязвимым на рынке труда категориям. Это женщины с маленькими детьми и граждане с инвалидностью. Такие субсидии помогут организациям в адаптации новых сотрудников. Можно будет более высокими темпами восстановить занятость и создать дополнительные рабочие места, сказал Котяков и попросил поддержать предложения. "Хорошо", - кивнул президент.

Бизнесу - бонусы и прозрачные правила

О дополнительных правилах, введенных с начала года для поддержки отечественных производителей, рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Речь об изменениях в контрактной системе и закупках госкомпаний, цель которых - установление доли или квоты для отечественных производителей на внутреннем рынке. В прошлом году объем рынка оценивался примерно в 30 трлн рублей.

Доля российской продукции в госзакупках в 2020 году составила 57 процентов, сообщил Борисов. Это плюс 300 млрд рублей: с 1,4 трлн рублей до 1,7 трлн. "Рассчитываем, что с введением закона о квотировании в этом году доля российских товаров и услуг в госзакупках вырастет еще как минимум на 7 процентов", - объявил он.

Для российских производителей с 1 января вводятся большие бонусы. "Но вместе с тем есть и определенные угрозы. Мы обязательно должны следить за качеством, за ценой и обеспечить конкуренцию на внутреннем рынке", - заявил Путин и попросил это постоянно контролировать.

Критерии локализации производства должны быть прозрачными и понятными инвесторам, заявил президент. Накануне в рамках Давосского форума он встречался с представителями бизнеса и сейчас напомнил, что инвесторов, которые приходят на российский рынок, допускают и к госзакупкам, и поддерживают финансово. В европейских странах ничего такого нет.