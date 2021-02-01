Путин подписал указ о выплатах военным медикам за работу с COVID-19

В документе говорится, что деньги получат врачи и медперсонал, которые оказывают помощь пациентам с ковидом или подозрением на него, а также перевозят таких граждан к месту оказания им медицинской помощи.

Основанием для начисления выплаты станет больничный лист - то есть, медработник должен получить освобождение от военных обязанностей из-за временной нетрудоспособности или лечиться в стационаре.

Выплаты вводятся с 1 марта.

Как ранее рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, всего с начала пандемии медработники получили выплаты на общую сумму более 188 млрд рублей. Сегодня в борьбе с коронавирусом задействованы более 600 тысяч медиков, под их наблюдением находятся более миллиона россиян с коронавирусом и подозрением на него.