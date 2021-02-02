В больницах освободилось больше трети "коронавирусных" коек

В регионах свободно более трети коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании во вторник, 2 февраля.

"Сегодня свободно 33,6 процентов специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Министр также призвал вернуть их к прежнему режиму работы - для оказания плановой медицинской помощи пациентам.

"Медицинская помощь должна быть доступной гражданам, поэтому койки не нужно задерживать в режиме ожидания", - подчеркнул Мурашко.

Всего в России было развернуто около 270 тысяч коек для лечения граждан с коронавирусом, в том числе за счет перепрофилированных медорганизаций.