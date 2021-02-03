В Москве 15 ковидных больниц вернутся к обычной работе

Власти Москвы переводят 15 госпиталей, работавших с коронавирусными больными, в их обычный профиль. Об этом в эфире Первого канала заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Причина в том, что заболеваемость коронавирусом в городе серьезно снижается. "Это уже достаточно устойчивый тренд, - отмечает вице-мэр. - Мы видим его и по количеству вновь выявленных заболевших, и по госпитализациям".

В последнее время количество вновь зарегистрированных случаев в сутки составляет от 1,5 до 2 тысяч. Ежесуточно в связи с ковидом и пневмонией в больницы попадают менее тысячи человек.