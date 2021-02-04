Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 4 февраля 2021 года № 20-рг "О снятии отдельных ограничений, внесении изменений и признании утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Разрешить:

1.1. Организацию и проведение с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" на объектах спорта с привлечением зрителей в объеме 100 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения при условии ежедневного проведения обработки мест размещения зрителей и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия:

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса;

профессиональными спортивными клубами календарных матчей, проводимых профессиональными спортивными лигами на территории Кемеровской области - Кузбасса.

1.2. Деятельность кинотеатров (кинозалов), концертных, цирковых и иных организаций, осуществляющих показ спектаклей, концертов, представлений, шоу, с привлечением зрителей в объеме 100-процентной заполняемости зрительного зала с соблюдением требований, предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2020 № 157-рг "О снятии отдельных ограничений".

1.3. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных организаций общественного питания (индивидуальных предпринимателей), в том числе расположенных в открытых зонах для приема пищи (фуд-кортах) торговых и торгово-развлекательных центров, с числом посетителей, определяемым по общему количеству посадочных мест, с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановкой перегородок между столами с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 8 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2020 № 94-рг "О проведении мероприятий в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, связанных с введением режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" и подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 № 159-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".

1.4. Оказание услуг населению бассейнами, банями и саунами с заполняемостью 100 процентов от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением требований, предусмотренных подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 № 159-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".

1.5. Реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Установить, что распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

3. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 № 99-рг, от 02.07.2020 № 103-рг, от 15.07.2020 № 111-рг, от 24.07.2020 № 119-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 02.09.2020 № 141-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 23.12.2020 № 197-рг) следующие изменения:

абзац второй подпункта 2.3 пункта 2, абзац второй пункта 4 исключить;

абзац третий подпункта 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"проведение спектаклей, концертов, представлений и иных культурных мероприятий при нахождении зрителей (участников мероприятий) в холлах и фойе с соблюдением требований социального дистанцирования (не менее 1,5 метра), за исключением пришедших совместно;".

4. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2020 № 94-рг "О проведении мероприятий в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, снятии отдельных ограничений, связанных с введением режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23.06.2020 № 96-рг, от 29.01.2021 № 15-рг) изменения, исключив абзацы второй и третий пункта 8.

5. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2020 № 157-рг "О снятии отдельных ограничений" изменения, исключив абзац двенадцатый подпункта 1.1, предложение второе абзаца седьмого подпункта 1.2, абзацы второй, третий подпункта 1.3.

6. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.10.2020 № 159-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" изменения, исключив абзацы четвертый, двенадцатый подпункта 1.1, в абзаце первом подпункта 1.2 слова "при условии загрузки в объеме не более 50 процентов от единовременной пропускной способности плавательного бассейна", абзацы второй, третий подпункта 1.3 пункта 1.

7. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.01.2021 № 1-рг "О продлении срока ограничительных мероприятий и снятии отдельных ограничений" изменение, исключив пункт 3.

8. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса:

от 31.07.2020 № 120-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

от 21.12.2020 № 193-рг "О снятии отдельных ограничений".

9. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







