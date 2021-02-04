Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе постепенно улучшается, а по уровню заболеваемости столица вышла на сентябрьские показатели. Однако некоторые ограничения из-за COVID-19 продолжают действовать.

Напомним, ранее Сергей Собянин уже отменил часть ограничений, поскольку ситуация с коронавирусом показала положительную динамику. Например, с 27 января требование об удаленке стало рекомендательным. Это значит, что работодатели теперь сами решают, выводить им сотрудников в офисы или пока оставлять дома.