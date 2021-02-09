Мы продолжаем публиковать ответы на самые актуальные вопросы наших читателей по поводу COVID-19 и вакцинации.

Кто рискует заболеть COVID-19 повторно?

Хотя такие случаи регистрируются нечасто, они есть. Причин может быть несколько: заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными и высокой вирусной нагрузке, а также если иммунитет ослаблен. "Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать пожизненный иммунитет, это не ветряная оспа, - пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков. - Заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем".

Бывают случаи, когда полноценный иммунный ответ после болезни (и в редких случаях после вакцинации) не сформировался либо иммунитет снизился из-за приема некоторых лекарств. Именно поэтому до формирования популяционного иммунитета, говорят эпидемиологи, нужно по-прежнему носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

Можно ли делать прививку аллергикам?

Противопоказаний к вакцинации от коронавируса для аллергиков нет, однако аллергия не должна находиться в стадии обострения. Кроме того, нужно поберечь иммунную систему от лишней нагрузки: избегать контакта с аллергеном несколько дней до и после вакцинации.

"Если аллергик не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний, - считает директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. - При этом если у вас, допустим, аллергия на домашнюю пыль, то после вакцинации в течение некоторого времени и до вакцинации надо избегать контакта, чтобы не было приступа".

При этом в инструкции по применению вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") указано, что в число противопоказаний включено в том числе наличие следующих факторов: "гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе". Кроме того, если после введения первого компонента возникают "тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 С и т.д.)", то второй компонент вакцины вводить запрещено.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поясняла, что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная в ГНЦ "Вектор", не содержит живых вирусов, а лишь искусственно синтезированные копии определенных фрагментов коронавируса - поэтому риски возникновения аллергических реакций после прививки этим препаратом практически нулевые.

Как нужно себя вести, чтобы прививка была максимально эффективной?

"После прививки "Спутником V" не рекомендуется перегружать себя в течение двух дней физнагрузками, - рекомендует Александр Гинцбург. - Это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину. Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют выносливости - бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, продолжительное плавание, то просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения".

Также необходимо полноценное питание: образование антител энергетически затратно, а длительные занятия спортом затрудняют синтез белка, необходимого для формирования антител к коронавирусной инфекции.

После прививки нужно поберечься пару дней от серьезных и длительных физических нагрузок

"Поэтому человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно", - сказал Гинцбург. Также нормальной выработке антител мешает депрессивное состояние, это нужно учесть, планируя прививку. Такие вредные привычки, как алкоголизм и наркомания, тоже уменьшают эффект от прививки. Гинцбург советует всегда придерживаться здорового образа жизни.

Что делать, если пропустил дату второй прививки?

Александр Гинцбург успокоил: временной интервал между первой и второй дозой вакцины может доходить до двух месяцев, это не повлияет на эффективность препарата. В инструкции, правда, говорится о трех неделях. "Но, исходя из научных наблюдений, если промежуток по каким-то обстоятельствам будет увеличен до двух месяцев, это не будет критичным в плане эффективности", - рассказал он. Кстати, в ряде стран, например в Британии, сознательно увеличивают промежуток времени между двумя инъекциями, чтобы в условиях дефицита вакцины обеспечить первое введение препарата как можно большему числу людей.

Введение второй дозы можно отложить на несколько дней - это не страшно. Фото: Ongkolchon Akesin / Istock

Это правда, что вакцина "Спутник V" одноразовая?

Да, это так. "Поскольку "Спутник V" содержит живые аденовирусы, к ним после прививки формируется иммунитет так же, как и к коронавирусу. Поэтому если спустя, например, год снова ввести такую вакцину, защитного эффекта уже не будет", - пояснил замдиректора по научной работе МНОЦ МГУ профессор Симон Мацкеплишвили. Пока неизвестно, насколько длительную иммунную защиту обеспечат используемые сегодня вакцины. Но эксперты сходятся во мнении, что пожизненной, как при прививке от кори или гепатита В, она не будет. Большинство специалистов прогнозируют, что первая прививка защитит нас примерно на год, максимум на два. Поэтому тем, кто сейчас привьется "Спутником V", для ревакцинации, если она потребуется, нужно будет использовать другой тип вакцины: "ЭпиВакКорону" от ГНЦ "Вектор" или "КовиВак" от Центра имени Чумакова. В НИЦЭМ имени Гамалеи продолжают работать над другими вакцинами: скоро начнутся клинические исследования комбинированного препарата, содержащего компонент оксфордской вакцины и один из компонентов "Спутника V".