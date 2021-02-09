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09.02.2021 05:00
Рубрика: В мире

СМИ: Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V"

Фото: Sebastian Gollnow/dpa via AP Фото: Sebastian Gollnow/dpa via AP
Фото: Sebastian Gollnow/dpa via AP

Возникшие сложности с поставками одобренных к использованию в ЕС вакцин от коронавируса, убедили власти Германии присмотреться к российскому препарату "Спутник V". Об этом пишет в статье для журнала Spectator публицист Константин Экнер.

Фото: Reuters
Неужели в итоге Европу спасет российский "Спутник V"

Автор материала утверждает, что европейские регуляторы по-прежнему относятся с настороженностью к вакцине AstraZeneca. Экнер также напоминает о публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающих высокую эффективность и безопасность российского препарата. "Все это стало причиной бурной активности в Германии", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Германии в телефонном разговоре обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Владимир Путин и Ангела Меркель условились о продолжении контактов по этой теме между минздравами и другими профильными структурами.

Добавим, что на сегодняшний день европейские регуляторы разрешили к использованию три препарата от COVID-19. Это разработки компаний Pfizer и BioNTech, AstraZeneca и Moderna. По оценкам главы Российского фонда прямых инвестиций, в Евросоюзе могут одобрить применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале-начале марта.

"Спутник V" - разработка ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат создан на основе аденовирусного вектора. Длительный иммунитет обеспечивается за счет использования двух разных типов аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации. В этом состоит отличие российской вакцины от других разрабатываемых в мире препаратов на базе аденовирусных векторов.

В мире Европа Германия Международные организации Европейский союз Пандемия коронавируса COVID-19

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