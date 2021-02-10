Песков объяснил отмену масочного режима в ряде регионов

Регионы реализуют свои особые полномочия, полученные в связи с пандемией, и действуют исходя из ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости об отношении Кремля к заявлениям руководителей ряда регионов об отмене обязательного ношения масок.

В частности, такие решения были приняты в Удмуртии и Чеченской республике. При этом рекомендация носить на лице это средство защиты от коронавируса остается.

"В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах", - заявил Песков.