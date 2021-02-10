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Сандра Буллок сыграет в боевике автора "Джона Уика"

Новости
    10.02.2021, 13:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередное радующее пополнение в и без того сочном касте нового проекта Дэвида Литча "Скоростной поезд" (Bullet Ttrain).

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Согласно Deadline, к боевику человека, делавшего "Джона Уика", "Дэдпула", "Взрывную блондинку" и "Хоббса и Шоу", присоединились Сандра Баллок.

И это с учетом, что на борту уже значатся Брэд Питт, Леди Гага, Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Джои Кинг и Брайан Тайри Генри.

Кстати, ранее Питт и Буллок в художественных фильмах вместе не работали.

Фото: kinopoisk.ru
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По центру сюжета опуса, накал в котором будет просто по умолчанию, - пятеро наемных убийц, оказавшихся на скоростном поезде Токио-Мориоко. Задание у каждого свое, но пересечься им - неизбежно.

Сценарист - Зак Олкевич (сопродюсер хоррора "И гаснет свет…"), адаптировавший новеллу Котару Исаки. Исполнительный продюсер - Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Убийцы на замену", "Великий уравнитель", "Великолепная семерка").

Даты премьеры у картины всё еще нет.

Ранее сообщалось, что в фильме Литча "Быстрый и свободный" главную роль сыграет Уилл Смит.

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