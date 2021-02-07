Новости

Вышел трейлер мультсериала по "Тихоокеанскому рубежу" 15:20
Сценаристка сериала по "Хранителям" перезапустит "Блэйда" 06.02.2021
СМИ: Уиллема Дефо заметили на съемочной площадке "Человека-паука 3" 06.02.2021
Названы претенденты на премию Американской гильдии киноактеров 06.02.2021
В сериале "Ванда/Вижн" состоялось историческое для Marvel событие 06.02.2021

Уилл Смит сыграет в боевике режиссера "Дэдпула" и "Джона Уика"

Новости
    07.02.2021, 15:12
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Уилл Смит получил главную роль в новой картине "Быстрый и свободный" (Fast & Loose), режиссером которой значится Дэвид Литч. Сценаристы - Джо и Эрих Хобер ("РЭД", "Мег").

Фото: kinopoisk.ru
Сценаристка сериала по "Хранителям" перезапустит "Блэйда"

Как сообщает Deadline, за право прибрать проект под свое крыло в настоящее время схлестнулись все крупнейшие голливудские студии. По словам инсайдера, к торгам подключились Warner, Paramount, MGM, Sony и топовые стриминги.

Смит сыграет Джона Райли, который очнулся в Тихауне с амнезией - результатом жестокого избиения. Ну а дальше - по известной схеме: Райли начинает восстанавливать события и понимает, что вел двойную жизнь: в одной он - оперативник ЦРУ под прикрытием и безо всяких перспектив, в другой - ведущий роскошный образ жизни влиятельный мафиози. Проблема же в том, что Джон не может понять, какая из них была настоящей. Даты премьеры у картины пока нет.

Примечательно, что Литч начал разрабатывать проект еще будучи малозначительным продюсером, решив дать картине ход лишь сейчас - взойдя на вершину успеха.

Напомним: в арсенале Дэвида как режиссера, сценариста и продюсера - "Джон Уик", "Дэдпул", "Взрывная блондинка", "Хоббс и Шоу". Как режиссер вторых планов он работал на "Конане-варваре" 2011-го, "Росомахе" 2013-го, "Плане побега", "Мире Юрского периода", "Первом мстителе".

Новости

Какие фильмы и сериалы россияне смотрели в январе 06.02.2021
Ушёл из жизни актёр Кристофер Пламмер 05.02.2021
Мать найденного мертвым актера Шаляпина заявила, что его могли убить 05.02.2021
"Пропавший" Михаил Ефремов нашелся: его этапируют в Москву 05.02.2021
⧣ США
Фото: WDSSPR
Зендея прокомментировала слухи вокруг фильма "Человек-паук 3" 05.02.2021
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
У перезапуска "Обители зла" появилась дата премьеры 05.02.2021
Зак Снайдер показал новый кадр с Бэтменом из "Лиги справедливости" 04.02.2021
Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости" 02.02.2021
⧣ Sony
Фото: WDSSPR
Стало известно, когда Веном Харди встретит Человека-паука Холланда 03.02.2021
Sony перенесла премьеру фильма Uncharted с Томом Холландом 25.01.2021
Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена 22.01.2021