Уилл Смит сыграет в боевике режиссера "Дэдпула" и "Джона Уика"

Уилл Смит получил главную роль в новой картине "Быстрый и свободный" (Fast & Loose), режиссером которой значится Дэвид Литч. Сценаристы - Джо и Эрих Хобер ("РЭД", "Мег").

Как сообщает Deadline, за право прибрать проект под свое крыло в настоящее время схлестнулись все крупнейшие голливудские студии. По словам инсайдера, к торгам подключились Warner, Paramount, MGM, Sony и топовые стриминги.

Смит сыграет Джона Райли, который очнулся в Тихауне с амнезией - результатом жестокого избиения. Ну а дальше - по известной схеме: Райли начинает восстанавливать события и понимает, что вел двойную жизнь: в одной он - оперативник ЦРУ под прикрытием и безо всяких перспектив, в другой - ведущий роскошный образ жизни влиятельный мафиози. Проблема же в том, что Джон не может понять, какая из них была настоящей. Даты премьеры у картины пока нет.

Примечательно, что Литч начал разрабатывать проект еще будучи малозначительным продюсером, решив дать картине ход лишь сейчас - взойдя на вершину успеха.

Напомним: в арсенале Дэвида как режиссера, сценариста и продюсера - "Джон Уик", "Дэдпул", "Взрывная блондинка", "Хоббс и Шоу". Как режиссер вторых планов он работал на "Конане-варваре" 2011-го, "Росомахе" 2013-го, "Плане побега", "Мире Юрского периода", "Первом мстителе".