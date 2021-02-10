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Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой

Новости
    10.02.2021, 19:06
Текст:   Илья Маршак
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Знаменитый датско-американский актер Вигго Мортенсен рассказал, почему он отказался от роли Росомахи в "Людях Икс", уступив место австралийцу Хью Джекману, и вместо этого присоединился к актерскому ансамблю "Властелина колец".

Фото: youtube.com/ Ad Council
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В интервью порталу Daily Beast актер сообщил, что у него были все шансы получить роль одного из самых харизматичных участников команды Людей Икс.

На переговоры с режиссером Брайаном Сингером "в качестве талисмана" актер взял своего сына Генри, "эксперта в области супергероев". Удивительно, но на окончательный выбор повлияло именно мнение подростка, раскритиковавшего сценарий за несоответствие каноническим событиям и персонажам комиксов.

По словам Мортенсена, его также сильно беспокоило то, что ему придется возвращаться к одной роли снова и снова, что частично и сбылось, когда он согласился исполнить роль Арагорна в трилогии "Властелин колец" (обойдя таких претендентов, как Рассел Кроу, Дэниел Дэй-Льюис, Стюарт Таунсенд и, по словам Николаса Кейджа, Николас Кейдж).

Фото: kinopoisk.ru
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В роли когтистого мутанта Джекман снимался на протяжении 17 лет и более возвращаться к ней не планирует. В июле 2015 года Росомаха занял 63-е место в списке "100 величайших персонажей фильмов" по версии журнала Empire.

В марте 2020 года интернет всколыхнула новость о том, что Киану Ривз ведет переговоры с Marvel об участии в Кинематографической вселенной. Предполагалось, что актера рассматривают на роль Призрачного гонщика, однако этому не было никаких подтверждений и в фанатском сообществе начали формироваться новые теории. Например, художник с ником pabloruizzx предложил отдать ему роль Росомахи. Однако недавно появилась информация, что студия предложила Ривзу роль злодея русских кровей Крэйвена.

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