Эксперты ВОЗ рекомендовали сделать прививку от COVID-19 переболевшим

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник в интервью, опубликованном в Twitter, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы [коронавирусом, вызывающим COVID-19]", - цитирует ТАСС высказывания специалиста.

Пока не понятно, можно ли считать рекомендацию официальной позицией ВОЗ: ранее в организации высказывали мнение, что переболевшим COVID-19 вакцинироваться не стоит по меньшей мере 6 месяцев после перенесенного заболевания.

"Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ", - обосновывает свою точку зрения Сумья Сваминатан. Однако у некоторых переболевших, прежде всего, у тех, кто болел в легкой форме или бессимптомно, иммунный ответ не является сильным. Речь идет "особенно о тех, кто был очень слабо инфицирован и порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов", отметила специалист.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", - сказала эксперт. Сваминатан пояснила при этом, что у ВОЗ пока нет ответа на вопрос о том, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом. "Ученые все еще исследуют этот вопрос", - резюмировала она.