Вышел трейлер комедии Бондарчука и Крыжовникова "Рашн Юг"

Автор легендарных отечественных комедий линейки "Горько!" готов осчастливить аудиторию новинкой - на YouTube доступен финальный трейлер ромкома "Рашн Юг".

Ролик содержится на канале SonyPicturesRU.

В центре сюжетного полотна авторами размещен студент по имени Артем (Семен Трескунов, "Частное пионерское", "Хороший мальчик", "Ивановы-Ивановы"), который влюбляется в юную красавицу с Черного моря (Стася Милославская, "Обычная женщина", "Огонь", "Один вдох", "На острие").

"Потеряв голову, Артем бросает все и едет за возлюбленной на Рашн Юг, о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента" - красавчик из мореходки (Риналь Мухаметов, "Екатерина", "Притяжение", "Вторжение", "Без меня") и "дерзкий полицейский" (Александр Метёлкин, "Перевал Дятлова").

"Кажется, у наивного студента просто нет шансов. Даже помощь его новых друзей как будто только мешает... Но наш герой не собирается сдаваться: значит, война!" - синопсировано.

Продюсеры - Фёдор Бондарчук и Жора Крыжовников (недавно выпустивший в этом качестве "Родных"). Последний выступил и соавтором сценария. Режиссер - Антон Федотов (франшиза "Кухня", "Ивановы-Ивановы").

Плюс в касте - неизменные Александр Робак и Роман Мадянов. А также Сергей Пускепалис и Катя Кабак.

В кино - с 4 марта.