Мишустин призвал не делать сверхприбыль на вакцинах, а помогать людям

Необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования отечественных вакцин против коронавируса был прозрачный, а стоимость препаратов обоснованной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Главная цель - не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям", - указал он на совещании по обороту вакцин.

Россия постоянно наращивает выпуск препаратов. Уже произведено свыше 10 миллионов доз "Спутника V", порядка 80 тысяч доз "ЭпиВакКороны", и в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата "КовиВак", сказал глава правительства.

"Безусловно, должны строго соблюдаться все необходимые требования, и хочу обратить внимание, что увеличение объемов ни в коем случае не должно отражаться на качестве вакцины", - подчеркнул он.