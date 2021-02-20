Вакцину "КовиВак" будут выводить на международные рынки

"Мы должны это сделать, хотя бы чтобы поддержать свое реноме как соответствующего мировым стандартам преквалификации, мы это обязательно сделаем", - сказал Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия 24".
Процедура преквалификации проводится ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарств и вакцин. Препараты, получившие одобрение ВОЗ, легче выводить на международный рынок.
Ишмухаметов также сообщил сообщил данные об эффективности вакцины: антитела образовались у 85 процентов участников клинических исследований.
"В наших исследованиях все-таки порядка 15% - пока по предварительным данным - антительный ответ не вырабатывают к установленному дизайном 28-му дню", - сказал Ишмухаметов, отметив, что, возможно, зафиксировать появление антител можно будет в более поздние сроки.
Он также пояснил, что помимо антительного ответа под воздействием вакцины вырабатывается длительный, так называемый Т-клеточный иммунитет.