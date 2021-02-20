Вакцину "КовиВак" будут выводить на международные рынки

Центр им. Чумакова РАН планирует обратиться в ВОЗ для прохождения процедуры преквалификации своей вакцины, сообщил 20 февраля генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Мы должны это сделать, хотя бы чтобы поддержать свое реноме как соответствующего мировым стандартам преквалификации, мы это обязательно сделаем", - сказал Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия 24".

Процедура преквалификации проводится ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарств и вакцин. Препараты, получившие одобрение ВОЗ, легче выводить на международный рынок.

Ишмухаметов также сообщил сообщил данные об эффективности вакцины: антитела образовались у 85 процентов участников клинических исследований.

"В наших исследованиях все-таки порядка 15% - пока по предварительным данным - антительный ответ не вырабатывают к установленному дизайном 28-му дню", - сказал Ишмухаметов, отметив, что, возможно, зафиксировать появление антител можно будет в более поздние сроки.

Он также пояснил, что помимо антительного ответа под воздействием вакцины вырабатывается длительный, так называемый Т-клеточный иммунитет.