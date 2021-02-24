Матвиенко: Россия выходит из ковида в лучшей форме, чем другие страны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что благодаря слаженным действиям правительства Россия на выходе из пандемии находится в лучшей форме, чем другие развитые страны.

Такое мнение она высказала в среду на встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководством верхней палаты парламента.

"Прошедший год стал настоящим экзаменом для органов государственной власти, - сказала она. - И можно сегодня уже уверенно утверждать, что правительство под вашим руководством сумело сохранить социально-экономическую и финансовую стабильность, четко, без проволочек выполнить все поручения президента".

"В итоге мы входим в постковидный период в гораздо лучшей форме, чем многие другие развитые страны", - констатировала Матвиенко. Она также считает, что "на сегодняшний день правительство России - одно из самых продвинутых, современных и эффективных".