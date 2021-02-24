Мишустин рассказал о новой программе поддержки бизнеса

Новости

Почта России и Минкультуры поддержат подписку на газеты и журналы 15:14
У сериала "Наследие Юпитера" появились тизер и дата премьеры 15:13
Роспотребнадзор назвал факторы появления третьей волны COVID-19 15:01
В Петербурге у наркомана с мачете в квартире нашли плантацию конопли 14:50
Россияне рассказали, в какие страны хотели бы поехать в первую очередь 14:50
В Петербурге открылись пункты вакцинации в торговых центрах 14:48
В Испании снесли последний памятник Франко 14:48
ФАС обязала "Яндекс" прекратить понижать позиции других компаний в выдаче 14:43
К 2023 году в России разработают общественный транспорт на водороде 14:38
Упростится регистрация 60 тысяч объектов недвижимости у аэропортов 14:34
За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы 14:30
В Нижнем Тагиле погиб рабочий, пытавшийся потушить кран 14:29
Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию 14:24
Жителей Челябинской области предупредили об аномальных холодах 14:15
СМИ: Квинси Промес сегодня перейдет в "Спартак" 14:10
Шарлиз Терон сыграет злодейку в новом фэнтези от Netflix 14:07
Заболевшего COVID Юрия Соломина готовят к выписке из больницы 13:55
Захарова: Новые санкции ЕС - это цирк 13:52
Лавров рассказал о ситуации с образованием на русском языке на Украине 13:52
В Воронеже впервые испытали агрегат ракеты-носителя "Союз-5" 13:50
В Галисии хотят штрафовать за отказ от вакцинации 13:48
На Урале инспекторы ГИБДД спасли в буран детскую хоккейную команду 13:47
Найдена самая дорогая "однушка" Москвы 13:44
Песков рассказал об улучшении жизни ветеранов 13:39
Лавров заявил, что использование детей в политических целях недопустимо 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 14:04
Рубрика: Власть

Мишустин рассказал о новой программе поддержки бизнеса

Текст: Галина Мисливская
В течение года предприниматели из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей смогут получать льготные кредиты под три процента с отсрочкой выплаты на полгода. Воспользоваться этой возможностью смогут не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные предприятия.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин подписал постановление о продлении лицензий в 2021 году

Новую программу поддержки бизнеса представил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе встречи с руководством Совета Федерации он отметил, что не все российские предприятия успели восстановиться после спада, вызванного коронавирусом. "Это предприятия общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время", - сказал глава кабмина.

Действующая программа помощи подходит к концу, в связи с чем правительство приняло решение запустить новую.

В ней условия несколько изменятся. "Ставка льготного кредита будет не два, а три процента", - сообщил Мишустин. "Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается", - отметил он.

Компании получат возможности для роста и в течение первого полугодия бизнес по этой новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Лишь во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно, уточнил премьер.

Фото: istock
Имущество банкротов будет продаваться на электронных торгах

"Кроме того, теперь в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из числа наименее восстановившихся в отраслях, которые на сегодняшний день пока еще до конца не вернулись на докризисный уровень", - сообщил Михаил Мишустин.

"Рассчитываем, что потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей и компании, в которых работают порядка 1,5 млн человек", - продолжил глава кабмина.

В правительстве надеются, что за это время завершится основной этап вакцинации от коронавируса, "спрос на услуги этих отраслей соответственно вырастет и они смогут начать быстрое восстановление", сказал премьер.

По словам Мишустина, накануне он докладывал о новой программе поддержки бизнеса президенту, и глава государства одобрил предложенный правительством подход. "Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс для развития", - уверен глава правительства.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Правительство Председатель Правительства Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию
За сутки в России подтверждено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится