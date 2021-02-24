Мишустин рассказал о новой программе поддержки бизнеса

В течение года предприниматели из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей смогут получать льготные кредиты под три процента с отсрочкой выплаты на полгода. Воспользоваться этой возможностью смогут не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные предприятия.

Новую программу поддержки бизнеса представил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе встречи с руководством Совета Федерации он отметил, что не все российские предприятия успели восстановиться после спада, вызванного коронавирусом. "Это предприятия общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время", - сказал глава кабмина.

Действующая программа помощи подходит к концу, в связи с чем правительство приняло решение запустить новую.

В ней условия несколько изменятся. "Ставка льготного кредита будет не два, а три процента", - сообщил Мишустин. "Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается", - отметил он.

Компании получат возможности для роста и в течение первого полугодия бизнес по этой новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Лишь во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно, уточнил премьер.

"Кроме того, теперь в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из числа наименее восстановившихся в отраслях, которые на сегодняшний день пока еще до конца не вернулись на докризисный уровень", - сообщил Михаил Мишустин.

"Рассчитываем, что потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей и компании, в которых работают порядка 1,5 млн человек", - продолжил глава кабмина.

В правительстве надеются, что за это время завершится основной этап вакцинации от коронавируса, "спрос на услуги этих отраслей соответственно вырастет и они смогут начать быстрое восстановление", сказал премьер.

По словам Мишустина, накануне он докладывал о новой программе поддержки бизнеса президенту, и глава государства одобрил предложенный правительством подход. "Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс для развития", - уверен глава правительства.