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24.02.2021 07:49
Рубрика: В мире

Топ-менеджеры электросети Техаса ушли в отставку после энергокризиса

Текст: Максим Макарычев
Топ-менеджеры американской компании ERCOT, которая является крупнейшим оператором электросетей Техаса, подали в отставку.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Председатель совета директоров, заместитель председателя, три директора и кандидат в члены совета директоров написали заявления об увольнении, сообщает Reuters со ссылкой на Комиссию по коммунальным предприятиям штата. Об отставке было объявлено в тот же день, когда на ERCOT был подан групповой иск в суд. Клиенты компании утверждают, что остались без электроэнергии и воды из-за того, что поставщик услуг не смог обеспечить подачу электричества, несмотря на имеющиеся мощности.

Фото: AP Photo/David J. Phillip
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Также стало известно, что некоторые члены правления ERCOT не проживают в штате Техас. Представители ERCOT на пресс-конференции заявили, что временно удалили личную информацию о сотрудниках со своего веб-сайта, поскольку они якобы подвергались преследованиям в соцсетях.

На прошлой неделе аномальные холода на юге США привели к массовым перебоям с электроснабжением. Более 4,5 миллиона клиентов компании остались без электричества. Губернатор штата Грег Эбботт призвал членов совета директоров ERCOT уйти в отставку. Как сообщает Texas Tribune, власти штата 22 февраля начали расследование, чтобы выяснить причины масштабного энергетического кризиса. По словам Эбботта, руководство ERCOT накануне шторма заверило его, что у компании есть достаточно мощностей, чтобы справиться с последствиями стихийного бедствия.

"Законодатели несут ответственность за то, что не создали систему, в которой была бы доступна более надежная энергия. Случившееся стало провалом свободного рынка электроэнергии. Вероятно, нам нужно ввести государственное регулирование, чтобы поставить какие-то преграды на этом пути", - заявил Адриан Шелли, директор техасского офиса группы защиты прав потребителей Public Citizen.

Тем временем муниципальные поставщики электроэнергии предупредили местных жителей, которые ранее получили многотысячные счета за электричество, о предстоящем повышении цен. Следует добавить, что в Техасе действует автономная энергосистема, которая работает независимо от других штатов.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
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Напомним, что семья 11-летнего мальчика, умершего во время заморозков в Техасе, подала иск на 100 миллионов долларов против коммунальных и энергетических компаний штата. Ребенок был обнаружен без признаков жизни в своей кровати. Коммунальные предприятия обвиняются в том, что они "ставят прибыль выше благосостояния людей", поскольку не подготовились должным образом к холодам и не известили об этом общественность. Ответчиками в иске названы поставщик энергии Entergy Corporation и ERCOT, который обеспечивает электроэнергией около 90 процентов населения штата. В иске также утверждается, что без света остались те, "кто был наиболее уязвим к холоду". Иск также подала семья Дойла Остина, жителя Хьюстона, который умер в своем доме за неделю до 96-летия. Он скончался от переохлаждения, проведя два дня без электричества при температуре не выше 11 градусов.

Между тем

На определение точного числа погибших в результате техасского зимнего шторма могут уйти месяцы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию Техаса. Как уточняет Associated Press, по состоянию на вечер 23 февраля, в результате урагана и его последствий погибли около 80 человек. По данным местного института судебной экспертизы, только в округе Харрис, в который входит Хьюстон, было подтверждено как минимум 15 случаев смерти от переохлаждения. Несколько человек умерли от отравления угарным газом.

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