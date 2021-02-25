Минэкономразвития ответило на сообщения СМИ о рисках закрытия компаний в России

В Министерстве экономического развития РФ ответили на данные опроса о массовом закрытии компаний. По данным ведомства, 98% предпринимателей, взявших льготные кредиты, сохранили занятость на своих предприятиях. Такое заявление сделала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, передает пресс-служба Минэкономразвития.

"Исследование аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова к нам не поступало, но мы готовы его изучить. Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки-участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им 98% заемщиков по программе ФОТ 2.0 соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита", - сообщила Татьяна Илюшникова.

Она также отметила, что министерство видит, что не весь бизнес смог восстановится после последствий ковидных ограничений. "Именно поэтому правительство по поручению президента запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, которая, как и ФОТ2.0, направлена на сохранение рабочих мест", - подчеркнула замминистра.

Представитель ведомства напомнила, что кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии - программы ФОТ.0 (1,2 млн поддержанных рабочих мест) и ФОТ 2.0 (5,3 млн поддержанным рабочих мест).

В Минэкономразвития напомнили, что на текущий момент компании, пострадавшие от пандемии, могут воспользоваться теми мерами, которые были продлены на 2021 год.

Среди них, перечислено в сообщении, мораторий на проверки для малого бизнеса, меры поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров, а также либерализация требований к заемщикам РГО и МФО. Кроме того, продолжает действовать льготная программа кредитования МСП, в рамках которой с 2021 года была снижена предельная ставка до 7% и продлены либерализованные требования к заемщикам.

Напомним, что сегодня, 25 февраля, газета РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова опубликовала данные опроса, согласно которым, каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году.

В частности, согласно данным бизнес-омбудсмена, более 40% компаний в прошлом году ощутили падение спроса на товары и услуги в полтора раза. Около 60% отметили сокращение выручки более чем на 30%, а 45% опрошенных заявили, что урезали фонд оплаты труда.