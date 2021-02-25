Мурашко предостерег регионы от ускоренного снятия ограничительных мер

Эпидемия коронавирусной инфекции в России продолжается, и регионы должны взвешенно подходить к снятию ограничительных мер. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с субъектами РФ.

"Несмотря на то, что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия. При этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений", - передает слова министра ТАСС.