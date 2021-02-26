Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"

Март будет щедрым на законы, которые вступают в силу в этом месяце. Появится новый дорожный знак, а также будет расширено действие карты "Мир". Во дворах многоэтажек запретят сливать бензин и мыть автомобили. И это еще не все.

На автодорогах появится новый знак

С 1 марта в России появится новый дорожный знак, который будет предупреждать водителей о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2441.

За городом новый знак будут устанавливать за 150-300 метров до начала зоны контроля, в населенном пункте - на въезде в него. Знак заменит действующий указатель с камерой на белом или желтом фоне. Полностью это произойдет с сентября 2021 года.

Меняются правила выдачи пособия на ребенка

1 марта истекает срок беззаявительного порядка назначения ежемесячных выплат на детей семьям с низким доходом. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 октября 2020 г. N 345-ФЗ.

Речь идет о ежемесячных выплатах семьям после рождения или усыновления первого или второго ребенка. Они положены в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи меньше, чем два прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания.

Иностранным агентам-нарушителям грозит тюрьма

С 1 марта вводится уголовная ответственность для физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, но не подавших заявление об их включении в список таких агентов. Об этом говорится в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. N 525-ФЗ "О внесении изменения в статью 3301 Уголовного кодекса Российской Федерации".

Правда, если человек первый раз не зарегистрировался иноагентом, то наказание может ограничиться штрафом до 300 тысяч рублей. Но за повторное нарушение можно будет сесть в тюрьму на пять лет.

Также законом предусмотрено уголовное наказание тем физическим лицам, являющимся иностранными агентами, которые собирают данные о национальной безопасности страны.

Расширено действие карты "Мир"

С 1 марта организации и индивидуальные предприниматели с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей в год обязаны будут обеспечить возможность оплаты товаров, работ, услуг с помощью карты "Мир". Об этом говорится в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 290-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Напомним, что с 1 июля 2021 года это предстоит сделать организациям и индивидуальным предпринимателям с годовой выручкой свыше 20 миллионов рублей.

Все требования для бизнеса соберут в реестр

С 1 марта появится реестр обязательных требований для бизнеса. Об этом говорится в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

Он будет создан для систематизации обязательных требований и информирования о них заинтересованных лиц. Эти требования предстоит соблюдать бизнесу после срабатывания "регуляторной гильотины" (отмена избыточных и устаревших требований).

"Закон также устанавливает сроки вступления в силу положений нормативных правовых актов, если они содержат обязательные требования. В частности, 1 марта, либо 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через три месяца после дня их официального опубликования", - рассказал "РГ" член Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ Евгений Машаров.

Таким образом, отмечает эксперт, у бизнеса появляется время для подготовки к новым требованиям. Это снизит риски для предпринимателей.

"Закон также вводит понятие обязательного требования, которое должно быть основано на шести принципах, - поясняет Евгений Машаров. - То есть так четко сформулировано, чтобы его нельзя было толковать тем или иным образом. При этом органы государственной власти получили право на разъяснения обязательных требований".

Вносить сведения в реестр будут МЧС России, Минстрой России, Роструд, Роспотребнадзор и Росаккредитация.

Заработают новые правила для многоэтажек

С 1 марта также вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Об этом говорится в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3.

Среди них есть раздел (VIII), где перечисляются требования к устройству, оборудованию и содержанию зданий и помещений. Это будет особо важно для жителей многоквартирных домов.

В частности, управляющая компания должна не реже одного раза в месяц проводить очистку, промывку и дезинфекцию мусоропровода.

Также будет запрещено размещать над паркингами многоквартирных домов помещения для работы с детьми и медицинские организации. На придомовой территории нельзя мыть автомобили, сливать топливо, а также регулировать звуковые сигналы и тормоза.

Разгрузка товаров и материалов в магазины и офисы, расположенные в многоквартирных домах, не должна производиться со стороны, где находятся входы в подъезды.

Также требования установлены к качеству питьевой воды, воздуха, к обращению с отходами и прочему.

Новые санитарные правила будут действовать до 1 марта 2027 года.

Новые гарантии для персональных данных

С 1 марта вступают в силу новые правила обработки персональных данных, разрешенных их "хозяином" для распространения. Об этом говорится в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. N 519-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"".

Напомним, сейчас человек дает согласие на обработку своих персональных данных, поставив галочку перед пунктом "разрешаю". После этого у оператора появляется право совершать с ними любые действия из списка (который почти никто никогда не читает).

По новому закону, оператор будет обязан получать разрешение на каждое действие с вашими персональными данными. Молчание или бездействие человека на запрос оператора не может считаться согласием на обработку персональных данных.

Владелец данных также имеет право в любой момент отозвать свое согласие или потребовать полностью удалить свой профиль со всеми данными. После этого оператор обязан приостановить выдачу сведений.

Дачники смогут сэкономить на кадастровых работах

С 23 марта частные лица смогут заказывать проведение комплексных кадастровых работ. Об этом говорится в Федеральном законе от 22 декабря 2020 г. N 445-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Сейчас такие работы могут выполняться только за счет средств местного бюджета или при софинансировании из региональной и федеральной казны. А если этих денег нет, то дачникам приходится заказывать обычные кадастровые работы, которые, как писала "Российская газета", в десять раз дороже.

Основное отличие комплексных кадастровых работ от просто кадастровых работ заключается в том, что они выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории. Поэтому и итоговая сумма ниже.