Собянин: Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса

Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал сегодня на коллегии управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, посвященной итогам 2020 года и задачам на 2021 год.

По его словам, если бы в столице не были приняты жесткие ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-19, жертв могло быть больше. Но и сейчас последствия пандемии еще сказываются на жизни Москвы: "Значительная часть и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу".

Но главное, по мнению мэра, случись сейчас другие эпидемиологические ситуации, другие вызовы, что не дай Бог, конечно, но " мы уже другие, мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, знаем, что делать".