В Москве начали вакцинировать участников исследования вакцины "Спутник Лайт"

Первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить вакцинацию. В дальнейшем новый препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной "Спутник V". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", - рассказала она.

Добровольцем может стать любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Среди ключевых ограничений: течение коронавирусной инфекции в настоящий момент или в прошлом, антитела к коронавирусу, пройденная вакцинация от COVID-19 или любая другая прививка, поставленная в течение 30 дней до даты вакцинации, болезнь ОРВИ за две недели до вакцинации, тяжелые аллергические реакции на лекарственные препараты или вакцины или обострения аллергических заболеваний в день вакцинации. Кроме того, не рекомендуется принимать участие людям, имеющим тяжелые хронические заболевания. Также принять участие в исследовании не могут беременные или кормящие грудью женщины.

"Спутник V" - это двухкомпонентная вакцина. Первый компонент сделан на основе 26-го серотипа аденовируса, а второй компонент - на основе 5-го серотипа аденовируса. "Спутник Лайт" - это первый компонент этой вакцины, по составу они идентичны. Существует гипотеза, что уже после первой прививки у человека может выработаться достаточный уровень антител. Если эта гипотеза подтвердится, то "Спутник Лайт" можно будет использовать в комбинации со "Спутником V" для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался, либо уже переболел, но у них снижается уровень антител, или изначально уровень антител был выработан небольшой. Также предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ, и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации", - рассказала вице-мэр.

Как сообщила вице-мэр, в исследовании будут применяться все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при проведении исследования вакцины "Спутник V", включая электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.

Также в Москве планируется провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса. Необходимый пакет документов для проведения исследования находится на этапе разработки в институте им Н.Ф. Гамалеи. Исследование не может начаться, пока не будет получено разрешение Минздрава.

"Это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V", только в упаковку будет дополнительно положена насадка-спрей. Несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае делать это должен медицинский работник, и также два раза. В первую очередь такая форма формирует местный иммунитет. Такой способ, конечно, менее эффективен, но более безопасен. Мы очень заинтересованы, чтобы к осеннему сезону, к периоду роста вирусных заболеваний, у москвичей был больший выбор и вакцин, и форм этих вакцин", - рассказала заместитель мэра.

Предполагается, что после завершения исследований такая форма вакцинации будет рекомендована тем, кому противопоказаны инъекции. Вице-мэр напомнила, что назальные формы вакцин уже существуют, например, против гриппа.

Исследование вакцины против коронавируса для детей также планируется провести в Москве.

"Испытания вакцины "Спутника V" для подростков могут начаться только после получения постоянного регистрационного удостоверения "Спутника V" для взрослых, когда окончательно будут подведены итоги клинических пострегистрационных испытаний. Мы очень надеемся, что в течение нескольких месяцев этот вопрос будет решен. На сегодняшний день разработчики формируют необходимый пакет документов, отрабатывают технологию, особенности, методику выборки. Москва в качестве одной из клинических баз предложила городскую детскую больницу имени З.А. Башляевой", - рассказала вице-мэр.

В Москве уже началось исследование устойчивости иммунитета после вакцинации. Оно позволит определить, когда сделавшим прививку от коронавируса необходимо снова пройти вакцинацию.

"По инициативе Москвы, вместе с институтом им Н.Ф. Гамалеи, мы проводим эпидемиологическое исследование стойкости периода действия иммунитета после вакцинации. Мы выбираем две тысячи добровольцев и в течение полугода ежемесячно будем брать у них кровь на антитела. Я очень надеюсь, что к концу лета - началу осени у нас уже сформируется необходимый пакет данных, который позволит делать нам более обоснованные выводы о сроке иммунитета", - рассказала вице-мэр.

К концу лета набор данных должен позволить принять решение о том, нужно ли вакцинировать повторно тех, кто получил прививку осенью прошлого года.