Ответственность топ-менеджеров за экономический ущерб будет расширена

Компании смогут за свой счет страховать гражданскую ответственность топ-менеджмента за нанесение экономического ущерба своей компании и третьим лицам.

Полисы D&O (directors&оfficers) будут распространяться на генерального директора, членов совета директоров, правления, дирекций и других лиц, "способных определять действия юридического лица в силу должности". Такой законопроект подготовило минэкономразвития. Как рассказали "РГ" участники рынка, сейчас документ "жарко обсуждается" в страховой среде.

Сейчас по договору страхования ответственности может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя, заключать такие договоры с собственным топ-менеджментом компании не вправе.

"Законопроект призван разрешить имеющиеся законодательные пробелы в этом виде страхования (это вопросы налогообложения, формулировок и определений, а также корректировки ГК в части возможного отнесения этого вида к договорной ответственности), по сути, легализовать сложившуюся рыночную практику", - рассказал Антон Казиев, начальник управления страхования банковских и информационных рисков компании "Ингосстрах".

Как сообщили "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), в Европе и США 90% компаний используют этот вид страхования топ-менеджеров. Небольшой сегмент страхования D&O имеется и на страховом рынке России, однако массового распространения он не получил.

По договору страхования D&O возмещаются как те суммы, за которые руководитель несет ответственность перед третьими лицами или перед компанией, так и расходы на защиту прав руководителя в случае, если ему предъявлен иск о возмещении убытков либо он привлекается к расследованию, против него возбуждено уголовное дело или дело об административном правонарушении. Дополнительно могут возмещаться иные расходы, которые возникнут у руководителя в связи с предъявленным иском или другой ситуацией из числа названных выше: на защиту репутации, в связи с экстрадицией или с наложением обеспечительных мер на имущество руководителя и т.п.

Дополнительно в договоре D&O может присутствовать страхование рисков ответственности и расходов для самой компании, если ей предъявлен иск в связи с нарушениями законодательства о ценных бумагах.

Сейчас может быть застрахован только риск ответственности самой компании, заключать такие договоры со своим топ-менеджментом бизнес не может

"Страхование D&O может получить развитие в том случае, если это будет стандартом корпоративного управления, который будет оцениваться акционерами, инвесторами, регуляторами. Но ожидать взрывного роста не стоит, - полагает Катерина Якунина, председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ). - Сейчас из-за высоких убытков по D&O в мире происходит резкое и повсеместное повышение стоимости этого вида страхования, что приводит либо к сокращению программ страхования, либо к полному отказу от них".

Для большинства крупнейших промышленных групп в России полис D&O имеет страховую сумму в диапазоне 15-50 млн долларов, более высокие суммы встречаются редко, рассказала Алина Малышева, руководитель управления страхования финансовых рисков "АльфаСтрахование". У компаний поменьше и финансовых компаний страховые суммы ниже: 5-20 млн долларов. "В последнее время мы видим тенденцию со стороны отдельных крупных банков предлагать застраховать D&O своим кредитным клиентам даже из сектора малого бизнеса", - добавила эксперт.

В СК "Росгосстрах" рассказали, что лимиты по полисам D&O составляют от 5 млн долл. и выше. Цена полиса определяется индивидуально в отношении каждого клиента.

Динамику выплат оценить сложно: рынок очень закрытый, страховщики не спешат делиться конфиденциальной информацией. Убытки есть, и крупные тоже, но количество полисов на рынке само по себе не очень велико - по оценкам, около 2000.

Законопроект, как отметили в ВСС, имеет ряд нюансов, планируется прорабатывать его со страховщиками. Например, положения законопроекта ограничивают список как юридических лиц, на которые может распространяться страхование (для директоров и должностных лиц дочерних структур страхователя или других юридических лиц оно не оговаривается), так и застрахованных лиц по договору страхования. В существующей же практике страховое покрытие может распространяться и на должностных лиц, не входящих непосредственно в органы управления страхователя.

Сейчас законопроект содержит не только стимулы для рынка, но и риски, указала Алина Малышева. "Например, введя определенный формат работы на рынке как допустимый, государство постепенно сделает его неизбежно обязательным. Также вызывает беспокойство положение о признании допустимым страхование ответственности за умышленные действия: на сегодня договоры D&O содержат исключение на этот счет", - отметила эксперт.

Сходная ситуация с выплатами за умышленные действия наблюдалась несколько лет назад в сегменте страхования в России ответственности арбитражных управляющих, когда обязательность страхования умысла была закреплена на уровне стандарта, в результате чего резко выросла убыточность и непредсказуемость этого сегмента страхования и крупные страховщики просто ушли с этого рынка. Покрытие умышленных действий не поддерживают и международные рынки перестрахования.