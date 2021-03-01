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01.03.2021 12:25
Рубрика: Экономика

Forbes впервые назвал самых богатых self-made женщин в России

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Forbes Woman впервые составил рейтинг самых богатых self-made женщин в России. При составлении списка журнал не учитывал россиянок, которые получили состояние в наследство или в результате развода: учитывались только те, кто заработал деньги самостоятельно.

Фото: gettyimages
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Первое место заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние Forbes оценил в 10,1 миллиарда долларов.

Forbes отмечает, что с существующей оценкой состояния Бакальчук может войти в десятку богатейших женщин мира, построивших бизнес самостоятельно.

В тройку богатейших россиянок, которые сами заработали свое состояние также вошли совладелец компании "Прогресс", которая выпускает детское питание "ФрутоНяня", Ольга Белявцева (550 миллионов долларов) и акционер НОВАТЭКа Татьяна Кузнецова (475 миллионов долларов).

Четвертое и пятое место заняли акционер золотодобывающей компании GV Gold Татьяна Кузнецова (475 миллионов долларов) и совладелица группы ТАИФ Гузелия Сафина (300 миллионов долларов).

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