Кабмин продлил срок въезда в РФ по приложению "Путешествую без COVID-19"

Для жителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продлена до 1 апреля возможность въезда в Россию с использованием приложения "Путешествую без COVID-19". Соответствующее распоряжение утверждено правительством.

Ранее срок применения был установлен до 1 марта 2021 года. Приложение "Путешествую без COVID-19" упрощает для жителей ЕАЭС процедуру перемещения между странами,при этом обеспечивая соблюдение действующих требований. Оно используется для предъявления отрицательных результатов исследований на коронавирус при пересечении границы России в определенных пунктах пропуска - через Республику Армения и Республику Беларусь.

Помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах "Путешествуй без COVID" содержит список верифицированных лабораторий. В приложении возможно сохранить результаты тестов и QR-коды. Функционал позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну, как визуально (зелёный цвет QR-кода), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне.

Приложение доступно для скачивания в магазинах AppStore и Google Play.